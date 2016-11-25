独家：德国安联在中国设立基金部门 瞄向海外投资--消息人士

路透上海/香港11月24日 - 三位消息人士称，欧洲最大保险商--德国保险商安联(ALVG.DE)正在上海设立一家全资部门，用于推出在海外投资的对冲基金。一些海外基金公司正在为中国放松海外投资限制做准备。中国对海外投资的限制旨在抑制资本外流。

这些消息人士对路透称，新部门设立之后，将申请一个特殊牌照。获得该牌照，安联就能在中国直接募集资金，然后把所得资金投向海外。按所管理的资产规模计，安联为全球第四大资产管理公司。

中国投资者对海外资产的需求日益增长，安联寻求抓住这个机会。人民币贬值，正在加快中国投资者追求海外资产的势头。中国迄今为止一直严格限制资本外流，以舒缓人民币贬值的压力。

安联计划申请中国的合格境内有限合伙人(Qualified Domestic Limited Partners，简称QDLP)牌照。该牌照允许海外公司在中国国内设立全资基金管理公司，以私募方式向合格境内投资者募集资金，发起设立人民币私募基金，投资境外二级市场。

中国当局努力抑制资本外流，今年非正式地暂停了发放QDLP牌照。这些消息人士补充说，但一些海外基金公司正在做准备，他们预期中国监管机构明年将发放新一轮的QDLP牌照和额度。

安联发言人证实，该公司正在设立上述全资实体，但不愿进一步置评。安联旗下拥有美国债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)，在全球管理的资产规模接近2.2万亿(兆)美元。

负责实施QDLP计划的上海市金融服务办公室未回应置评请求。国家外汇管理局在声明中称，对该计划的任何政策调整都由上海市政府负责。

由于此事尚未公开，消息人士拒绝具名。

随着中国政府进一步放松对大陆基金行业的管制，最近已有越来越多的外国金融机构在中国成立独立的基金公司，包括安本资产管理和美国对冲基金公司Bridgewater与领航(Vanguard)。

在此之前，希望在中国销售投资产品的外国资产管理公司必须与中国企业成立合资公司，而且只能持有少数股权。不过中国政府已经逐步放松了管制。

安联已同国泰君安证券(601211.SS)成立了合资公司--国联安基金管理有限公司；不过国泰君安在8月时表示，由于公司大规模重组，拟转让国联安基金管理有限公司的51%股权。(完)