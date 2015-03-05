《独家新闻》黑石集团寻求出售保安服务公司AlliedBarton--消息

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透3月5日 - 知情人士透露，美国私人直接投资公司黑石集团 正在寻求出售美国最大的保安服务公司AlliedBarton Security Services，这笔交易对AlliedBarton的估值包括债务在内约为15亿美元。
知情人士周四表示，黑石集团已经聘请投行瑞士信贷 对AlliedBarton进行拍卖。
“管理层认为现在是寻求新的私募股权赞助商的恰当时机。我们最近已经启动了该程序，因为这是我们持续增长战略的一个关键因素。”AlliedBarton发言人称。
黑石集团和瑞士信贷均拒绝置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透5月2日 - 石油巨头BP Plc公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
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