《HOME专栏》减产憧憬推动铝价大涨 预期丰满但现实骨感

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透伦敦4月25日 - 本月初开始，铝价展现惊人涨势。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝强力升至每吨1,900美元，为2013年10月以来最高。
铝因此成为LME交易中表现第三好的基本金属品种，仅次于镍和锡。后两者因印尼颁布镍矿石禁令以及紧缩锡出口，而上演供应紧张题材的多头走势。
铝也有自己的利多故事--不断有厂商宣布减产，使得全球铅市在连续几年供大于求之后转为供应短缺。
近来此题材得到一些加强，西方厂商如美铝(AA.N)和必和必拓(BLT.L)，以及中国铝业巨头中铝(601600.SS)也宣布减产。
不过问题在于时机把握。
以单个的炼铝厂而言，减产到封存或关闭是需要时间的，意味着从宣布减产到价格作出反应，再到实现减产是有时滞的。
从全球范围看，由于中东海湾地区以及中国部分地区的产能出现历史水平的增势，整个行业扭转势头还要费番功夫。
从国际铝业协会(IAI)的最新全球产出数据看，这个问题显而易见。
尽管自2013年开年以来，业内宣布约160万吨的产能关闭，但今年第一季全球铝产量仍增长3.3%至1,175万吨。这比起去年4.3%的增幅是有所下降，但是降幅很小。
3月的铝产能是下滑了，但是年化后的产量仍有4,790万吨，自12月以来增长了逾100万吨。
2014年3月全球铝产量图表：(link.reuters.com/suj78v)
**中国身为铝业巨轮，转向尚需时日**
产量增加的动能主要仍来自中国，中国第一季铝产出增加10.2%。
根据中国有色金属工业协会的数据，3月铝产能有所下降。
但这几乎是每年初固定的统计模式：产量在2月明显大增，3月则回落。
即使考虑到这个“正常的”统计因素，3月的年化铝产量2,340万吨也较上年同期增长逾14%。
这并不表示中国炼铝厂的景况比西方同业好。其实，沪铝自年初以来就落后于LME铝价，中国有许多炼铝厂仍在挣扎求生。
然而仰赖地方政府继续扶持，很少有炼厂放弃，因此关停的产能远少于新疆等西北省份新炼厂增加的产能。
结果造成中国铝市场长期供应过剩，无论是显性库存还是场外库存都在增加，且铝价持续低于厂商的心理底价。
那中铝公告将暂时关停约60万吨电解铝产能，能带来什么改变吗？
显然，那将主要取决于承诺能否兑现。其实海内外对这项公告多少持怀疑态度。因为中铝去年6月也曾发布过类似声明，说要减产约38万吨，但结果好像也没什么差别。
然而即便减产真的落实，也无法让中国这艘铝业巨轮彻底转向。
今年第一季中国年化铝产量的增量略超过61万吨，还有更多产能正在建构。谘询顾问公司AZChina分析师评估，预定在2014年内完工的在建产能约有370万吨。
市场现已普遍看懂了规模庞大的中国炼铝行业的动态，虽然不断有证据表明中国的铝供应过剩，LME期铝(并非沪铝)价格却对此熟视无睹，因为中国对铝征收限制性出口关税，那些过剩的铝根本无从进入国际市场。
请注意，这是个假设，它需要大家都对中国输出的大量铝制品装作没看见。
**中东海湾炼厂产量不减反增**
比起中国产量持续成长，更让人意外的是全球其他地方的铝产量也再度缓步攀升。
今年第一季年化产量为43.8万吨，而3月扣除中国产量后，为去年8月以来最高水平2,450万吨。
在东欧、拉美和北美等地区，减产效应与上年同期相较时相当明显。
但在中东海湾地区，减产效应却不足以抵销产量重拾增势的影响。EMAL位于阿布札比的炼厂启动一条新生产线，沙特的新Ma'aden炼厂也在增产。
波湾地区产量第一季增加了将近14%，3月年化产量为450万吨，也就是说同比增幅将近18%。
确实，有些减产宣示尚待落实。比如美铝(Alcoa)说要关闭澳洲PointHenry炼厂和巴西的14.7万吨产能(前者预定8月完成，后者预定时程在第二季)。
此外，必和必拓永久关闭南非Bayside厂的可能性也越来越大。不过这家年产量18万吨的工厂已有数年时间是以半数产能运转。
至于中国，要这艘铝业巨轮转向肯定需要一段时间。
**高预期**
而这些显然都不是促使LME铝价上月每吨大涨200美元的因素。
大宗商品交易本质上是基于对未来的预期。
中国以外全球其它地区的铝供应将出现短缺是有可能的，不过由于缺乏对铝市的独立统计分析，要对此下定论很难。
LME库存也无法提供任何线索，因为有大量金属因为融资用途进入场外库存，让人无从摸清事情真相。
这使得生产率成为最有力的统计指标，通过它可以评估基本面的变动。
而现在，铝产量正在增加。
中国的铝产量从未停下过增长的步伐。铝市多头应该思考的是全球其它地区铝产量恢复增长的事实。
这是个充满高期待的市场，但现实离预期恐怕总有段差距。(完)
(编译 田建华/张若琪/李婷仪; 审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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