谷歌Cardboard出货量达到500万部

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月27日 - 谷歌周三称，该公司的虚拟现实设备Cardboard出货量达到了500万部。该设备的用户可以通过移动应用体验虚拟现实。
Cardboard是谷歌一年半前推出的产品。谷歌称，Google Play应用商店上Cardboard应用的下载量达到2,500万次。
谷歌本月成立了研究虚拟现实计算的新部门。
谷歌去年11月曾表示，旗下视频网站YouTube将支持虚拟现实视频。
观看者可以使用移动设备和谷歌的Cardboard观看虚拟现实视频。
谷歌称，YouTube上虚拟现实视频的观看时长已经超过了35万个小时。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。