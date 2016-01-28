谷歌Cardboard出货量达到500万部

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月27日 - 谷歌周三称，该公司的虚拟现实设备Cardboard出货量达到了500万部。该设备的用户可以通过移动应用体验虚拟现实。
Cardboard是谷歌一年半前推出的产品。谷歌称，Google Play应用商店上Cardboard应用的下载量达到2,500万次。
谷歌本月成立了研究虚拟现实计算的新部门。
谷歌去年11月曾表示，旗下视频网站YouTube将支持虚拟现实视频。
观看者可以使用移动设备和谷歌的Cardboard观看虚拟现实视频。
谷歌称，YouTube上虚拟现实视频的观看时长已经超过了35万个小时。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。