谷歌Cardboard出货量达到500万部

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月27日 - 谷歌周三称，该公司的虚拟现实设备Cardboard出货量达到了500万部。该设备的用户可以通过移动应用体验虚拟现实。

Cardboard是谷歌一年半前推出的产品。谷歌称，Google Play应用商店上Cardboard应用的下载量达到2,500万次。

谷歌本月成立了研究虚拟现实计算的新部门。

谷歌去年11月曾表示，旗下视频网站YouTube将支持虚拟现实视频。

观看者可以使用移动设备和谷歌的Cardboard观看虚拟现实视频。

谷歌称，YouTube上虚拟现实视频的观看时长已经超过了35万个小时。(完)