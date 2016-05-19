谷歌发布智能通讯和虚拟现实新品

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州山景城5月18日 - 谷歌 周三在I/O开发者大会上发布新的通讯和虚拟现实产品，未来将更加大在人工智能和机器学习上的押注。
谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）介绍了虚拟个人助手--谷歌助手（Google Assistant）和智能家居产品Google Home。
皮查伊亦介绍了新的通讯服务产品Allo。Allo内置由谷歌助手支持的聊天机器人，将与Facebook的WhatsApp和Messenger竞争。Allo今夏推出，将拥有与WhatsApp一样的端对端加密。
亚马逊Echo的意外成功驱使其他科技巨头迎头赶上。Echo内置名为Alexa的语音助手。Alexa是一个基于云端的系统，控制Echo的扬声器并回应用户的语音指令。
与Alexa一样，谷歌助手可以搜索互联网并调整用户的日程。但皮查伊称，谷歌助手可以通过图像和其他信息提供更直观的搜索结果。
“你可以站在芝加哥的这个雕塑前，然后问谷歌（助手）这出自何人之手，它会告诉你设计者是Anish Kapoor。”皮查伊指着芝加哥“云门”（Cloud Gate）雕塑的照片说道。
而Google Home通过谷歌助手、谷歌电视棒Chromecast和智能家居设备来控制电视、恒温控制器和其他产品。谷歌没有说明Google Home的具体发布日期或者定价，仅称Google Home将于今年晚些时候推出。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f