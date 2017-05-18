谷歌语音助手登陆iPhone 挑战苹果Siri

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透5月17日 - Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌周三称，将为苹果(AAPL.O)iPhone提供其电子助手，以期争夺更高端的智能手机市场，挑战苹果设备的Siri功能。
这项决定预示着谷歌将涉足苹果的手机。全球大部分智能手机使用谷歌的安卓(Android)系统，苹果手机的市场份额更少些，但其用户更愿意在技术上花钱。
目前谷歌、苹果和亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)正在争夺语音电子助手市场的主导地位，业内很多人认为这项技术将会取代键盘和触控屏，成为用户与技术互动的一个主要方式。
谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)在加州山景城的开发者年会上介绍了Google Assistant的进展，用户可以通过语音指令完成多种任务。
“人机互动的方式更加自然，更有沉浸感，”他称。“我们在其他很多产品也采用了语音输入。我们取得了重大突破。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。