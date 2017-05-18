谷歌语音助手登陆iPhone 挑战苹果Siri

路透5月17日 - Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌周三称，将为苹果(AAPL.O)iPhone提供其电子助手，以期争夺更高端的智能手机市场，挑战苹果设备的Siri功能。

这项决定预示着谷歌将涉足苹果的手机。全球大部分智能手机使用谷歌的安卓(Android)系统，苹果手机的市场份额更少些，但其用户更愿意在技术上花钱。

目前谷歌、苹果和亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)正在争夺语音电子助手市场的主导地位，业内很多人认为这项技术将会取代键盘和触控屏，成为用户与技术互动的一个主要方式。

谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)在加州山景城的开发者年会上介绍了Google Assistant的进展，用户可以通过语音指令完成多种任务。

“人机互动的方式更加自然，更有沉浸感，”他称。“我们在其他很多产品也采用了语音输入。我们取得了重大突破。”(完)