软银子公司将从Alphabet手中收购机器人公司Boston Dynamics

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透6月9日 - 日本软银集团(9984.T)周五表示，旗下一子公司已经同意从Alphabet Inc (GOOGL.O)手中收购机器人公司Boston Dynamics。
该交易宣布后，软银股价上涨7.3%至9,464日圆。该公司未公布交易条款。
“智能机器人将是下一阶段信息革命的主要动力，Marc Raibert和他在Boston Dynamics的团队无疑是高级动态机器人方面的技术领袖，”软银社长孙正义在一份声明中说。Raibert是Boston Dynamics的执行长兼创始人。
作为交易的一部分，软银还将从Alphabet手中收购日本双足机器人公司Schaft。
“机器人是一个拥有很大潜力的领域，我们很高兴看到Boston Dynamics和Schaft加入软银的阵容，继续为下一代机器人做出贡献，”Alphabet发言人表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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