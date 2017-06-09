企业并购：软银子公司将从Alphabet手中收购机器人公司Boston Dynamics

* 软银将从Alphabet手中收购Boston Dynamics和Schaft

* 交易条款未透露

* Boston Dynamics和Schaft生产步行机器人

路透6月9日 - 日本软银集团周五表示，旗下一子公司已经同意从Alphabet Inc手中收购机器人公司Boston Dynamics。

该交易宣布后，软银股价上涨7.3%至9,464日圆。该公司未公布交易条款。

“智能机器人将是下一阶段信息革命的主要动力，Marc Raibert和他在Boston Dynamics的团队无疑是高级动态机器人方面的技术领袖，”软银社长孙正义在一份声明中说。Raibert是Boston Dynamics的执行长兼创始人。

作为交易的一部分，软银还将从Alphabet手中收购日本双足机器人公司Schaft。

“机器人是一个拥有很大潜力的领域，我们很高兴看到Boston Dynamics和Schaft加入软银的阵容，继续为下一代机器人做出贡献，”Alphabet发言人表示。(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)