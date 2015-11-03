佩奇罕见露面 解释谷歌为何重组为Alphabet

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Deborah M. Todd

路透旧金山11月2日 - 谷歌联合创始人暨重组创立的母公司Alphabet 执行长佩奇罕见在公众场合露面，解释了他为何将近20年前创立的谷歌改头换面，创立全新的公司架构。

他在出席《财富》全球论坛的问答环节时称：“我是想把一家拥有庞大资源的创新企业发挥到极致。”

他称，新公司的运营有点像风投公司，有点像巴菲特掌管的综合企业Berkshire Hathaway 。

他说“Alphabet有点像Berkshire ”，但他补充道，目前要说新公司将如何运行还为时过早。

当谈到这个名字的典故时，他却有点古怪地将此归因于当初谷歌的另一联合创始人布林（Sergey Brin）。他说：“这才公平，因为当初Google这个名字是我选的。”

他还回答了关于谷歌在中国的问题，称在中国一直有业务在运营，并表示“我们还想做得更多”。他称已“将这个问题委托给皮查伊”，他指的是谷歌新的执行长皮查伊(Sundar Pichai)。

佩奇对公司的一些远期项目富有热情，譬如无人驾驶汽车以及其它“登月计划”（moonshots）中的创新项目。(完)