焦点：Alphabet营收与获利均超预期 但发出成本上升警告

资料图片：2015年8月，在柏林拍摄的放大镜下的谷歌搜索页面。

路透7月24日 - 谷歌母公司Alphabet Inc(GOOGL.O)周一公布的季度营收与获利均优于华尔街预期，但表示成本上升速度快于营收，并警告称随着更多流量与搜索转向移动设备，费用将居高不下。

预期未来获利将受到挤压，拖累Alphabet股票盘后下跌约3%至967美元。该股在常规交易时段收高。

拥有谷歌和YouTube的Alphabet，在截至6月30日的第二季营收上升21%至260.1亿美元，优于Thomson Reuters I/B/E/S访问的分析师平均预估的256.5亿美元。

但营收增长慢于收入成本的增速28%。收入成本用于衡量Alphabet维持旗下各平台运营而必须投入的资金，其中不计研发等附加成本。

Seabreeze Partners Management总裁Doug Kass表示，收入成本上升对营业利润率的影响大于多数人的预期。

“未来这可能有问题，”Kass说。

电话会议上有分析师问及此事，Alphabet财务长Ruth Porat回答称，公司并不特别看重这一指标。

“正如我们常说的，我们重点关注营收和营业利润实际金额的成长，而不是盯着营业利润率，”她说。

Porat补充说，成本之所以上升，是因为有更多资金投入高成长产品，这些产品会为股东创造价值。

Alphabet与社交媒体行竞争对手Facebook(FB.O)共同主导线上广告市场，两家公司之间也彼此竞争。

据研究机构eMarketer预测，今年谷歌的全球数码广告净营收料达约737.5亿美元，较上年同期跳增17.8%。

Alphabet第二季营收受到手机和YouTube广告需求强劲的提振。

在业务中占极大份额的谷歌广告收入增长18.4%至226.7亿美元。

点击付费广告增加了52%。据数据分析机构FactSet，分析师原本平均预估增幅为35.2%。

第一季点击付费广告增长了44%。

来自Pixel智能手机、Play Store和云业务等谷歌其他部门的营收增长42.3%至30.9亿美元。

Alphabet公布第二季每股盈余(EPS)5.01美元，高于分析师预估均值4.49美元。公司净利降至35.2亿美元。

Alphabet第一季改变了申报获利的方法，转为专注基于公认会计原则(GAAP)的获利，而不是非GAAP获利。

该公司称，如果上个月没有欧盟宣布的27亿美元反垄断罚款，EPS原本可以达到8.90美元。Alphabet将这笔罚款提列为第二季的费用，上个月该公司也宣布了考虑上诉的计划。

欧盟反垄断当局对Alphabet开出27亿美元的罚单是因为它偏袒自家的购物服务。

Alphabet财务长Ruth Porat周一称，公司还在对欧盟决定进行初步分析中。(完)