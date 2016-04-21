谷歌母公司Alphabet业绩逊于预期 受美元强势所累

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月21日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)第一季获利和营收均不及分析师预期，拖累股价周四在盘后交易中重挫6%。
Alphabet是全球按市值计算第二大上市公司，第一季营收略低于分析师的预期，公司称是受强势美元的拖累。
Rosenblatt Securities分析师Martin Pyykkonen称，汇率对Alphabet的影响比预期严重。
“如果货币换算情况更有利一点的话，业绩会好于华尔街预期，”他称。
公司公布，第一季合并营收增至202.6亿美元，上年同期为172.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计Alphabet第一季营收为203.7亿美元。
第一季不计入一次性项目的每股盈利为7.50美元，低于分析师预估的7.97美元。
Alphabet财务长Ruth Porat在业绩公布后的电话会议上表示，“由于美元持续升值，汇率对公司营收的负面影响有7.62亿美元，经对冲计划抵消后仍有5.93亿美元。按不变汇率计算，总体营收较上年同期增长23%，较前季下滑4%，体现了季节性因素的影响。”
公司并公布，谷歌当季广告营收增加16.2%至180.2亿美元，点击付费广告数量增长29%。
Porat并称，向其他网站支付的费用，即分享予网络伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)较上年同期增长13%至38亿美元，在谷歌广告营收中的占比增加。
这反映移动广告及程序化广告所占比重上升。程序化广告是一种自动化的购买广告方式。她称，这些领域是谷歌重视的成长领域，而且流量获得成本较高。
“就广告及营销方面来说，形势正在发生改变，移动领域现在不再是谷歌为中心的世界了，”市场调研公司Gartner的资深分析师Andrew Frank称。
公司的Other Bets业务亏损扩大，其中包括宽带业务Google Fiber、住宅自动化产品Nest、自动驾驶汽车、以及致力于“登月”计划的研究项目X。
该业务的亏损从上年同期的6.33亿美元扩大至8.02亿美元，营收则从上年同期的8,000万美元增至1.66亿美元。
Alphabet净利增至42.1亿美元，或A级和B级普通股以及C级资本股GAAP每股收益为6.02美元，上年同期分别为35.2亿美元或5.10美元。
盘后该股跌至732.94美元，收盘报780美元。(完)
(编译 王丽鑫/张荻/于春红; 审校 张涛/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。