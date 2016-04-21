谷歌母公司Alphabet业绩逊于预期 受美元强势所累

路透4月21日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)第一季获利和营收均不及分析师预期，拖累股价周四在盘后交易中重挫6%。

Alphabet是全球按市值计算第二大上市公司，第一季营收略低于分析师的预期，公司称是受强势美元的拖累。

Rosenblatt Securities分析师Martin Pyykkonen称，汇率对Alphabet的影响比预期严重。

“如果货币换算情况更有利一点的话，业绩会好于华尔街预期，”他称。

公司公布，第一季合并营收增至202.6亿美元，上年同期为172.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计Alphabet第一季营收为203.7亿美元。

第一季不计入一次性项目的每股盈利为7.50美元，低于分析师预估的7.97美元。

Alphabet财务长Ruth Porat在业绩公布后的电话会议上表示，“由于美元持续升值，汇率对公司营收的负面影响有7.62亿美元，经对冲计划抵消后仍有5.93亿美元。按不变汇率计算，总体营收较上年同期增长23%，较前季下滑4%，体现了季节性因素的影响。”

公司并公布，谷歌当季广告营收增加16.2%至180.2亿美元，点击付费广告数量增长29%。

Porat并称，向其他网站支付的费用，即分享予网络伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)较上年同期增长13%至38亿美元，在谷歌广告营收中的占比增加。

这反映移动广告及程序化广告所占比重上升。程序化广告是一种自动化的购买广告方式。她称，这些领域是谷歌重视的成长领域，而且流量获得成本较高。

“就广告及营销方面来说，形势正在发生改变，移动领域现在不再是谷歌为中心的世界了，”市场调研公司Gartner的资深分析师Andrew Frank称。

公司的Other Bets业务亏损扩大，其中包括宽带业务Google Fiber、住宅自动化产品Nest、自动驾驶汽车、以及致力于“登月”计划的研究项目X。

该业务的亏损从上年同期的6.33亿美元扩大至8.02亿美元，营收则从上年同期的8,000万美元增至1.66亿美元。

Alphabet净利增至42.1亿美元，或A级和B级普通股以及C级资本股GAAP每股收益为6.02美元，上年同期分别为35.2亿美元或5.10美元。

盘后该股跌至732.94美元，收盘报780美元。(完)