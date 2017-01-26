美股业绩：Alphabet第四季利润弱于预期，股价盘后下跌

路透1月26日 - 谷歌母公司Alphabet 周四公布的第四季利润不及预期，该公司股价在盘后交易中下跌逾2.7%。

但公司第四季营收上升22.2%，好于预期，受助于广告商为扩大在智能手机和YouTube上花费更多时间的用户人群而支付更多费用。

作为公司主要业务的广告收入第四季增长17.4%，至224.0亿美元。

期内点击付费广告增加36%，第三季增幅为33%。点击付费广告即只有在用户点击后广告商才需要付费的广告。

根据FactSet StreetAccount，分析师的平均预估为增长26.9%。

公司其它业务营收增加至2.62亿美元，去年同期为1.5亿美元，运营亏损从12.1亿美元减少至10.9亿美元。

Alphabet公布期内净营收增长至53.3亿美元，合A级和B级普通股以及C级资本股每股收益为7.56美元，去年同期分别为49.2亿美元和7.06美元。

扣除一次性项目后，Alphabet第四季每股收益为9.36美元，低于分析师预估。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计ALPHABET第四季每股盈利为9.64美元。

ALPHABET公布第四季合并营收为260.64亿美元，分析师预估为252.6亿美元。(完)