Alphabet季度营收劲增21.3% 股价盘后升6.5%

- 路透7月28日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)公布的第二季营收上升了21.3%，优于分析师预期。该科技巨头庞大的广告业务继续转向移动领域，且受益于视频市场的强劲增长。

BGC Partners的分析师Colin Gillis称，营收激增表明，谷歌正在成功地从桌面向移动广告过渡。他说，根据用户点击量，广告商为桌面广告支付的费用通常多于移动广告，但这次强劲的获利表现显示情况已经开始改变。此前桌面广告是谷歌的传统强项。

“他们干得非常出色，正在让移动广告业务变得更有效率。”Gillis说。

Alphabet股价在周四的盘后交易中上涨了6.5%至816美元。

谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)在同投资者的电话会议中称，红火的视频市场强劲增长，也推动公司当季营收增长。

“视频是数字内容的重要组成部分，而且YouTube继续表现出众，”他说道。“这是创作者百花齐放的大本营。”

Alphabet公布，截至6月30日的第二季合并营收增至215.0亿美元，上年同期为177.3亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计Alphabet第二季营收为207.6亿美元。

期内广告营收增加19.5%至191.4亿美元，每点击付费或线上广告的均价上升29%。

Alphabet一直在努力提高移动和视频业务的广告营收。在去年以前，这两类业务的盈利略低于桌面业务。

尽管营收增长强劲，但单次点击广告费用下降令人担忧，Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead称。

“广告客户不愿意在谷歌广告上花那么多钱，”他称。

Alphabet包括无人驾驶汽车以及利用热气球提供无线互联网服务等“尝试性项目”营运亏损扩大至8.59亿美元，营收上升150%至1.85亿美元。

财务长Ruth Porat暗示，将继续审视这块业务。

“我说过很多次，我们注重长期营收增长，并不意味着可以忽视费用管理，”她对投资者称。

Alphabet净利增至48.8亿美元，或A级和B级普通股每股收益为7.00美元，上年同期分别为39.3亿美元或4.93美元。

不计一次性项目，每股收益8.42美元，高于分析师预估的8.04美元。(完)