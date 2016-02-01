Alphabet第四季营收超预期 有望取代苹果成为市值最大美国企业

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透2月1日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)周一报告的第四季营收强于预期，受移动设备和YouTube广告收入强劲提振。
这是该公司在新的财报架构下的首份业绩。公司公布，截至12月31日当季的合并营收跳增17.8%，至213.3亿美元，上年同期为181亿美元。
截至12月31日的一年中，包括无人驾驶汽车、血糖自我监测隐形眼镜以及利用热气球提供无线互联网服务等“尝试性项目”营运亏损总计达35.7亿美元。
Alphabet股价在周一盘后交易中急升6.4%，至820美元，使其有望在周二常规交易时段开盘时超过苹果(AAPL.O)，成为市值最大的美国企业。
该公司称，谷歌的广告收入增长近17%，至190.8亿美元。点击付费广告数量增长31%。
第四季净利增至49.2亿美元，稀释后A级和B级普通股以及C级资本股GAAP每股收益为7.06美元，上年同期分别为46.8亿美元或6.79美元。
扣除一次性项目，Alphabet每股盈利为8.67美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计ALPHABET第四季每股盈利为8.10美元，营收为207.7亿美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。