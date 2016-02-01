Alphabet第四季营收超预期 有望取代苹果成为市值最大美国企业

路透2月1日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)周一报告的第四季营收强于预期，受移动设备和YouTube广告收入强劲提振。

这是该公司在新的财报架构下的首份业绩。公司公布，截至12月31日当季的合并营收跳增17.8%，至213.3亿美元，上年同期为181亿美元。

截至12月31日的一年中，包括无人驾驶汽车、血糖自我监测隐形眼镜以及利用热气球提供无线互联网服务等“尝试性项目”营运亏损总计达35.7亿美元。

Alphabet股价在周一盘后交易中急升6.4%，至820美元，使其有望在周二常规交易时段开盘时超过苹果(AAPL.O)，成为市值最大的美国企业。

该公司称，谷歌的广告收入增长近17%，至190.8亿美元。点击付费广告数量增长31%。

第四季净利增至49.2亿美元，稀释后A级和B级普通股以及C级资本股GAAP每股收益为7.06美元，上年同期分别为46.8亿美元或6.79美元。

扣除一次性项目，Alphabet每股盈利为8.67美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计ALPHABET第四季每股盈利为8.10美元，营收为207.7亿美元。(完)