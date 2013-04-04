《美国股市分析》技术分析师所了解和不了解的市场

**基本面分析**

这些图表仅能描述过去的价格走势，而使得投资者坚持股票投资的可能正是那些图表上看不到的基本面因素。下面几点供参考。

2013年第一季标普500指数的财报季拉开了帷幕，尽管汤森路透数据显示分析师预计每股盈余(EPS)按年增速为1.5%，但这个预估值比1月1日超过4%的数据低多了，很大部分原因是公布获利预期的公司中悲观预估相较乐观预估的比例很高。尽管这听起来是个利空因素，但2012年第四季悲观预估相较乐观预估比例之高曾导致分析师预计该季EPS仅增长1.8%，实际结果却是公司获利增速为6.3%。尽管无法保证这种情况会在本季度重现，但至少有上季结果胜过预期做安慰。

汤森路透分析师Greg Harrison指出，在标普500指数中表现出色的大宗消费板块，房屋建筑子板块的EPS增速料可达270%左右。他表示，尽管可比历史数据偏低，但标普500指数中的三家房屋建筑公司D.R. Horton、Lennar和PulteGroup都预计获利较上年增长100%以上。由于土地价格较低，这些公司拿地价格更加便宜会带来更丰厚的利润空间。

房屋建筑板块反弹带动了金融板块，该板块受惠于抵押贷款标准放宽，这帮助了从地区性银行到摩根大通几乎各类规模的银行。

标普500指数目前的未来12个月市盈率约为13.8倍(见图表中蓝线)--仍低于15倍的长期历史均位。但图表中下方的橙线显示五年中值约为12.8倍。因此尽管市场看来没有严重高估，但也算不得非常有吸引力到奋不顾身进入的程度。

标普500指数的总体获利增长率仍处于合理水平。根据汤森路透StarMine数据，分析师预计未来五年获利复合年增长率(CAGR)为7.3%，但最近指数水平显示市场价格仅消化该比例为4.3%，还有三个百分点的跨度。因此，如果分析师们是正确的，那么市场看来是低估了。为合理起见应注意到最近这一差距一直在走阔，在11月末和12月末一度高达五个百分点的差距。