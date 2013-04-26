《Alpha Now专栏》在5月卖出？--或许不应该

**理由之二：波动即机会**

整体来看，标普指数回报率已经进入夏日低潮，但特定板块的剧烈震荡却甚于游乐园中的过山车。这对交易商来说代表着满满的机会。下列图表显示，2000年3/4月期间标普指数触及纪录高位后的一些惨烈跌幅。2008年，消费者日用品板块大挫17%，而这还是在市场低迷下的表现较佳板块。金融板块暴跌41%，其中包括了多家引发全球金融危机的金融股。而在其它年度，有几个板块的回报率都在两位数。

下面那张图能看出在2000-2012年这波跌势中，2002和2008年这两年的跌幅最大。图表的下半部显示，在这13年中，股市有八年上扬(请看红绿条形图)。而上面那张图则显示，这整段期间如果你投资了100万美元，那么到现在你手中将仅剩77.4万美元。但如果你躲开了那两段六个月时期，你的资金将变成147万美元。

图表地址为：(r.reuters.com/xek67t)

同样的，如果这对多头来说是一个季节性黯淡时期，那么卖空者肯定会很期待接下来的这六个月。

**理由之三：超买不等于估值过高**

尽管标普5000股指当前的价格处于技术性超买水准，但以过去水准而言，估值仍然在合理水平。根据汤森路透数据，标普500指数12个月未来市盈率(本益比)约为13.5倍左右(见下图中的蓝线)，高于橙线代表的五年中值12.7倍。但当前市盈率仍低于2000年至今的中值14.8倍，也低于几十年来的长期中值15倍.

图表地址：(r.reuters.com/zek67t)

**理由之四：别跟美联储对杠**

有关美国和全球经济复苏脆弱的讨论，似乎多过经济强健、就业岗位增加、减赤、税改等等议题。除非经济数据出现重大变化(但现在看起来机率不大)，否则美联储大概会维持现有政策。10年期美国公债收益率(殖利率)从2.0%跌至1.7%下方，再次提醒我们不确定性挥之不去。固定收益工具的收益偏低，可能会给股票等风险资产带来上行压力。

**总结**