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寰宇花絮 | 2016年 7月 28日 星期四 12:43 BJT

ALS渐冻症基因研究获得突破 冰桶挑战捐款功不可没

路透7月27日 - 研究人员指出，两年前掀起一波热潮的冰桶挑战，募得数亿美元捐款，已帮助发现导致神经退化疾病ALS的一个新基因。ALS为肌萎缩性脊髓侧索硬化症的缩写，也称为卢贾里格症或渐冻人症。

冰桶挑战的参与者要将一桶冰水从自己头上倒下，将过程拍成影片上传至社群网路，以及捐款协助ALS研究。

2014年时数百万人参与这项活动，包括影艺圈名人及前美国总统布什，在社群网路上吸引超过4亿人次点阅。

根据位于华盛顿的ALS协会指出，冰桶挑战在全球募得2.2亿美元。发现新基因的消息传出后，重新点燃冰桶挑战热潮，周三在推特跃居最热门话题之一。

ALS协会周一发表声明表示，这些捐款协助了一项历来对家族性ALS的最大规模研究，并发现一个新基因NEK1，现在它是导致ALS的最常见基因之一。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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