阿尔斯通将能源业务售予通用电气的出售案宣告完成

路透巴黎11月2日 - 法国阿尔斯通(ALSO.PA)表示，已经完成将旗下能源业务作价123.5亿欧元(136亿美元)售予美国通用电气(GE)(GE.N)的出售案，这将有助于公司重新聚焦于运输业务。

GE表示，因阿尔斯通将收益重新投资到与GE的合资企业，且交易结构有变，因此最终收购价调整为97亿欧元。

阿尔斯通周一表示，计画将出售业务所得，对股东返还32-37亿欧元。公司原本计画在第四季完成这项出售案。

GE表示，阿尔斯通的能源业务将与GE旗下的发电与水处理部门合并，并更名为GE Power.

GE Power总部将设在纽约Schenectady，由发电与水处理部门执行长Steve Bolze担纲领导。

GE指出，GE Power年营收估计约300亿美元，全球员工总数超过65,000人。

GE发电及水处理部门2014年的营收为275.6亿美元，雇用大约38,000名员工。该部门生产大功率燃气轮机，以及电力公司和独立发电企业所用的设备。

GE发言人Seth Martin表示，有关并入阿尔斯通业务对GE Power岗位的影响，目前还没有最终决定。

GE表示，预计收购将使2016年的每股获利增加5-8美分，到2018年增加15-20美分。GE的目标是到第五年成本协同效益将达到30亿美元。

阿尔斯通计划周三召开董事会议，提议公开回购股票。该公司除了生产轨道列车之外，还从事其他交通行业的业务。

GE股价周一收涨1.66%报29.40美元，阿尔斯通股价收报29.56欧元。(完)