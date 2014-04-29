阿尔斯通接受通用电气对其能源业务的收购出价--消息人士

* 消息人士称，阿尔斯通接受了通用电气提出的100亿欧元出价

* 协商并非排他性的，阿尔斯通还可与西门子进行商谈

* 西门子也在准备自己的出价

* 阿尔斯通股票周三将恢复交易

路透巴黎/法兰克福4月29日 -两名熟悉情况的消息人士对路透表示，法国运输设备及涡轮机生产商--阿尔斯通(ALSO.PA)的董事会已经接受美国通用电气(GE.N)对其能源业务的收购出价。

消息人士均表示，通用电气与阿尔斯通的商谈并不具排他性，阿尔斯通还将收到德国西门子的出价。一名消息人士称，通用电气已经提出以大约100亿欧元买下该业务。

“阿尔斯通董事会已经接受了通用电气的出价，将由一个独立委员会审查这一价格，”一名消息人士对路透称。

“两家公司不会进入排他性谈判。这意味着阿尔斯通虽然不能主动寻找其他买家，但并不妨碍它审视自己送上门的出价，”该消息人士补充道。

周二稍早，德国西门子(SIEGn.DE)表示，如果该公司能够获得四周时间检视阿尔斯通的账目并拿出具体方案与通用电气竞争，那么该公司将会向阿尔斯通提出要约。

西门子称，在公司董事会和监事会决定提出要约后，已于下午向阿尔斯通发信。

“这份要约的先决条件是，阿尔斯通同意在四周时间内，西门子可以查阅该公司的资料，并获得访问公司管理层的许可，以便能够进行适当的尽职调查，”西门子表示。

西门子没有透露计划进一步的详情，不过该公司周末时曾接洽阿尔斯通，提出以用旗下的火车业务外加现金，换取阿尔斯通的电力部门。西门子在一封简短的信中，大致估算其交易计划涉及金额145亿美元。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 龚芳/张荻)

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