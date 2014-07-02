企业并购：阿尔斯通少数股权股东质疑与通用电气的并购交易

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
在周二的股东大会上，数位小股东对公司未来架构和治理提出关切。交易达成后，阿尔斯通将专注交通业务，法国政府将成为公司最大的股东。
股东游说团体ADAM的Colette Neuville称，少数股东没有得到足够的有关阿尔斯通资产价值的信息，指出公司股价在交易后已经下挫了逾10%。
**现金**
阿尔斯通将从交易中收获123.5亿欧元，但将会对其电网、再生能源和核能业务的合资企业再投资25亿欧元。
阿尔斯通称，计划将交易收益用于还债，通过并购加强交通业务，并向股东派发现金，但并未披露细节。
Kron周二表示，在偿还30亿欧元债务后，公司将剩下75亿欧元现金。
阿尔斯通股价收低1.1%。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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