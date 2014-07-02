企业并购：阿尔斯通少数股权股东质疑与通用电气的并购交易

在周二的股东大会上，数位小股东对公司未来架构和治理提出关切。交易达成后，阿尔斯通将专注交通业务，法国政府将成为公司最大的股东。

股东游说团体ADAM的Colette Neuville称，少数股东没有得到足够的有关阿尔斯通资产价值的信息，指出公司股价在交易后已经下挫了逾10%。

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阿尔斯通将从交易中收获123.5亿欧元，但将会对其电网、再生能源和核能业务的合资企业再投资25亿欧元。

阿尔斯通称，计划将交易收益用于还债，通过并购加强交通业务，并向股东派发现金，但并未披露细节。

Kron周二表示，在偿还30亿欧元债务后，公司将剩下75亿欧元现金。