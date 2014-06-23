焦点：法国政府获得收购阿尔斯通股权选择权 为通用电气收购铺路

图中路标上分别为阿尔斯通和通用电气公司标识。 REUTERS/Vincent Kessler

路透巴黎6月22日 - 法国政府周日在最后时刻达成协议，获得从建设集团Bouygues(BOUY.PA) 手中收购阿尔斯通(ALSO.PA) 20%股权的选择权，从而为通用电气(GE.N) 收购阿尔斯通能源业务扫清了障碍。

在距离周一通用电气正式提出的收购方案失效还不到三天的时候，法国政府表示同意两家企业合并，但前提是它首先要从Bouygues手中收购阿尔斯通股权。

政府决定维持对这项复杂交易的影响力。根据交易，阿尔斯通旗下部分对法国具有重要战略意义的资产将留在通用电气控制的合资企业内。

“这是我们应对全球化的一个办法，”法国经济部长蒙特布尔在协议宣布后向法国电视二台称。

“这创建了联盟，而不是让法国沦为外资吞并法国企业的狩猎场，”他还表示。

法国希望获得在就业和敏感业务上的保证，GE和收购对手西门子(SIEGn.DE)均修改了报价。

GE报价中的现金部分为73亿欧元(99亿美元)，这使阿尔斯通股东们获得的收益低于先前预期。

GE首席执行官伊梅尔特(Jeffrey Immelt)周六表示，尽管为消除法国政府的顾虑做出了让步，修改后的方案“仍在(收购的)第一年增值.”

阿尔斯通在同一天也表示，董事会一致通过了这个收购交易。收购将阿尔斯通业务的估值为123.5亿欧元。

根据协议，GE将收购阿尔斯通的大多数能源资产，包括发电厂使用的燃气和蒸汽涡轮业务，同时将自己的轨道交通信号业务以8亿美元出售，以增强阿尔斯通包括TGV高铁在内的交通业务。

双方还将在法国成立合资公司，纳入阿尔斯通的电网和再生能源事业，而战略敏感的核涡轮机事业将由法国政府控制。

阿尔斯通执行长Patrick Kron在接受法国星期日报访问时说，他希望在过渡期之后引退，由新的管理团队接手公司。

与GE达成交易给持续了两个月的阿尔斯通竞购战画上句号。

法国中偏右党派代理领导人Luc Chatel周日形容这一协议为”双输交易“，并质疑公共资金的使用。

“之前有过一份可以避免使用公共投资的要约，”Chatel说。

与Bouygues达成选择权交易，化解了蒙特布尔周五意外宣布政府只会按市价购买阿尔斯通股票后出现的僵局。阿尔斯通股价周五收报28欧元。

蒙特布尔在周末接受报纸采访时加大施压，称“送给(执行长)Marin Bouygues一份大礼是不可能的。”

但接近谈判的消息人士称，Bouygues拒绝接受此强势策略，坚持对阿尔斯通股票估值接近每股34欧元，较其持股市值17.3亿欧元溢价3.8亿欧元或21%。

根据折中协议，Bouygues将把具有20%投票权的阿尔斯通股票出借给法国政府，并让出两个董事会席位，从而使得法国政府能够立即行使主要股东权利。

未来20个月内，在股价升至35欧元或以上的任何时点，法国政府将有权以2-5%的折价，从Bouygues手中购买至多20%的阿尔斯通股权。Bouygues目前持股比例为29.3%。

如果期满政府未能从Bouygues或者市场上收购20%的阿尔斯通股权，则可以类似折扣从Bouygues手中购买最多15%的股权，而不管股价如何。

Bouygues发言人表示，向政府出借阿尔斯通股票将完全免费，并拒绝说明购买选择权的财务条款。

通用电气与阿尔斯通的交易预计在2015年初完成，还有待监管和股东批准。(完)

(编译 许娜/李春喜/白云/王兴亚；审校 张荻/戴素萍/龚芳)

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