阿尔斯通少数股权股东质疑与通用电气的并购交易

路透巴黎7月1日 - 法国阿尔斯通(ALSO.PA)的少数股东对拟议中的与通用电气(GE.N)并购交易提出批评，称他们没有获得足够的信息，一些人对法国政府在交易后影响力加大感到担心。

阿尔斯通上个月同意与通用电气达成169亿美元的交易，通用电气将获得阿尔斯通大部分能源业务。该交易预计将在2015年上半年完成。

阿尔斯通执行长Patrick Kron周二在巴黎对股东大会表示，此次交易必须在第四季的特别股东大会上得到三分二股东的批准。

目前尚不清楚公司的最大股东Bouygues(BOUY.PA)是否会参与投票，还是听从少数股东的呼吁放弃投票。Bouygues持有阿尔斯通29%的股权。

在获得从Bouygues手中收购阿尔斯通20%股权的选择权后，法国政府批准了此次并购交易。

阿尔斯通的第二大股东仅持有公司约5%的股权，若Bouygues决定不参与投票，少数股东将发挥重要的作用。

Bouygues的发言人未予置评。

在周二的股东大会上，数位小股东对公司未来架构和治理提出关切。交易达成后，阿尔斯通将专注交通业务，法国政府将成为公司最大的股东。

股东游说团体ADAM的Colette Neuville称，少数股东没有得到足够的有关阿尔斯通资产价值的信息，指出公司股价在交易后已经下挫了逾10%。

**现金**

阿尔斯通将从交易中收获123.5亿欧元，但将会对其电网、再生能源和核能业务的合资企业再投资25亿欧元。

阿尔斯通称，计划将交易收益用于还债，通过并购加强交通业务，并向股东派发现金，但并未披露细节。

Kron周二表示，在偿还30亿欧元债务后，公司将剩下75亿欧元现金。

阿尔斯通股价收低1.1%。(完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)

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