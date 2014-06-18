《热点透视》阿尔斯通面临二选一：通用电气还是西门子？

撰稿 Pierre Briancon；编译 朱晓军

路透伦敦6月17日 - 德国西门子(SIEGn.DE)向阿尔斯通(ALSO.PA)提出的报价相对美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)是一份名副其实的替代方案。西门子与三菱重工(7011.T)已经提出共同收购阿尔斯通的部分能源资产。比起通用电气整体收购能源业务的友好报价，这个方案现金报价更少，也更为复杂。而且，它对行业的意义也更小。尽管如此，它仍然是一个替代方案。至少它可靠，而且带有精明的政治考量。

根据此项收购提议，西门子将以39亿欧元现金收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务。三菱重工将向阿尔斯通注资31亿欧元现金，收购三项能源业务的少数股权，并从后者股东Bouygues(BOUY.PA)取得10%的阿尔斯通股权。Bouygues目前持有阿尔斯通29%股权。

西门子-三菱重工的联合报价似乎更多针对的是法国政府，而非阿尔斯通股东。就像通用电气的竞争报价，这份报价也充满了对就业的承诺。让法国政府满意的是，核能业务也仍将由法国控制。不过这还是值得董事会认真考虑。阿尔斯通并未发布各项能源业务的具体数据，所以难以进行比较。但是，分析师认为联合报价与通用电气的报价在财务方面大致相当。通用电气对阿尔斯通能源业务估值为114亿欧元，在承担养老金负债后价值99亿欧元现金。

不过，并购决策不仅仅要关注即时的估值，还有阿尔斯通交易后的前景。西门子的方案可能为蒸汽与核电涡轮、电网和水电三项业务引入少数股权股东。三菱重工或将继续在多个能源市场与阿尔斯通展开竞争。阿尔斯通将削减33亿欧元债务，向股东返还部分现金。不过阿尔斯通仍将是一个不太有说服力的集团企业，包括火车制造部门和零散的能源资产。

相比之下，通用电气的报价更为简单明了，而且有助于阿尔斯通成为纯粹的运输企业。通用电气现在或许会改进报价来取悦法国政府。鉴于阿尔斯通董事会和股东Bouygues都站在他们一边，通用电气的最后一击可能将有决定性作用。(完)

(译文审校 田建华)

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