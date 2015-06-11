企业并购：欧盟将警告称，GE收购阿尔斯通电力部门将损害竞争--消息

路透布鲁塞尔6月11日 - 两位知情人士周四透露，欧盟反垄断监管机构周五可能发出警告，称美国通用电气(奇异,GE) 对法国阿尔斯通 电力设备部门的收购要约将损害竞争，除非通用电气能够让他们放心。

消息人士称，通用电气正在试图做出一些让步，以打消欧盟执委会的疑虑，避免欧盟发出异议声明(statement of objections)。但看起来好像没取得多大成功。

“周五可能发出异议声明。”一位消息人士称。

这种声明会列出欧盟监管机构为什么认为一项交易是反竞争的。发出该声明后，除非交易双方提出强有力的证据(证明不会损害竞争)或者做出巨大让步，否则欧盟将否决交易。(完)