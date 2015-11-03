企业并购：阿尔斯通将能源业务售予通用电气的出售案宣告完成

GE发电及水处理部门2014年的营收为275.6亿美元，雇用大约38,000名员工。该部门生产大功率燃气轮机，以及电力公司和独立发电企业所用的设备。

GE发言人Seth Martin表示，有关并入阿尔斯通业务对GE Power岗位的影响，目前还没有最终决定。

GE表示，预计收购将使2016年的每股获利增加5-8美分，到2018年增加15-20美分。GE的目标是到第五年成本协同效益将达到30亿美元。

阿尔斯通计划周三召开董事会议，提议公开回购股票。该公司除了生产轨道列车之外，还从事其他交通行业的业务。

GE股价周一收涨1.66%报29.40美元，阿尔斯通股价收报29.56欧元。(完)