企业并购：阿尔斯通将能源业务售予通用电气的出售案宣告完成

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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GE发电及水处理部门2014年的营收为275.6亿美元，雇用大约38,000名员工。该部门生产大功率燃气轮机，以及电力公司和独立发电企业所用的设备。
GE发言人Seth Martin表示，有关并入阿尔斯通业务对GE Power岗位的影响，目前还没有最终决定。
GE表示，预计收购将使2016年的每股获利增加5-8美分，到2018年增加15-20美分。GE的目标是到第五年成本协同效益将达到30亿美元。
阿尔斯通计划周三召开董事会议，提议公开回购股票。该公司除了生产轨道列车之外，还从事其他交通行业的业务。
GE股价周一收涨1.66%报29.40美元，阿尔斯通股价收报29.56欧元。(完)
(编译 龚芳/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。