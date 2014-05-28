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中国财经报道 | 2014年 5月 28日 星期三 17:42 BJT

企业并购：通用电气为争取阿尔斯通交易，承诺在法国增员千人--消息

路透巴黎5月28日 - 一位接近谈判的消息人士告诉路透，美国通用电气(奇异,GE) 为了成功收购法国阿尔斯通 电力业务，承诺三年内在法国创造1,000个工业就业岗位。

消息人士称，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)会见法国总统奥朗德(Francois Hollande)时，亲自做出了这项承诺。

通用电气目前在法国的雇员约有10,000人，阿尔斯通电力业务的员工约为9,000人。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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