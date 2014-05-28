企业并购：通用电气为争取阿尔斯通交易，承诺在法国增员千人--消息

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透巴黎5月28日 - 一位接近谈判的消息人士告诉路透，美国通用电气(奇异,GE) 为了成功收购法国阿尔斯通 电力业务，承诺三年内在法国创造1,000个工业就业岗位。
消息人士称，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)会见法国总统奥朗德(Francois Hollande)时，亲自做出了这项承诺。
通用电气目前在法国的雇员约有10,000人，阿尔斯通电力业务的员工约为9,000人。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。