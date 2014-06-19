企业并购：通用电气公布并购法国阿尔斯通电力和电网业务的最新提议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎6月19日 - 通用电气 周四公布了并购法国工程集团阿尔斯通 旗下电力和电网业务的最新提议，其中包括双方成立两个各占50%股权的电网和再生能源合资企业，并组建全球核电和蒸汽涡轮发动机业务联盟。
通用电气称，双方已签署谅解备忘录，成立一交通业务全球联盟。通用同意将旗下铁路信号业务出售给阿尔斯通。
通用称，对阿尔斯通的估值没有改变，且一旦交易达成，将立即提升通用电气的获利。
通用电气首席执行长伊梅尔特在一份声明中称，“双方组建的联盟将保持并提升法国在能源市场的占比，进一步增强阿尔斯通交通业务的实力。联盟将在未来三年法国创造1,000个就业机会，并将四个全球业务的决策总部和领导团队设在法国，以确保阿尔斯通这一企业品牌长期留存下去。”
通用电气还表示，各占股50%的核电合资企业中，法国政府将持有优先股，拥有否决权，和其他在与企业安全和核电厂技术相关问题上的治理权。
通用电气的最新提议在6月23日前有效。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。