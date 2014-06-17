欧洲个股：法国政府准备与三菱重工各持阿尔斯通10%股权-工会

路透巴黎6月17日 - 法国阿尔斯通的一位工会代表周二告诉路透，作为三菱重工 和西门子 提出的联合收购提议的一部分，法国政府愿意与三菱重工各持有阿尔斯通至少10%的股权。

三菱重工社长宫永俊一稍早在法国议会表示，他“强烈”希望法国政府能同样持有阿尔斯通10%的股权，以证明该公司仍是法国企业。三菱重工周一提议向阿尔斯通注资31亿欧元现金，从后者最大股东Bouygues手中购买最高达10%的股权。

这位工会代表参加了周二法国经济部长蒙特布尔举行的新闻简报会，他表示，政府正考虑通过国有银行BPI购买阿尔斯通的股权。

Bouygues的发言人稍早表示，三菱重工已与之接洽，商讨购买股权事宜，但法国政府或BPI尚未与之接触。(完)