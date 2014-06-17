欧洲个股：法国政府准备与三菱重工各持阿尔斯通10%股权-工会

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎6月17日 - 法国阿尔斯通的一位工会代表周二告诉路透，作为三菱重工 和西门子 提出的联合收购提议的一部分，法国政府愿意与三菱重工各持有阿尔斯通至少10%的股权。
三菱重工社长宫永俊一稍早在法国议会表示，他“强烈”希望法国政府能同样持有阿尔斯通10%的股权，以证明该公司仍是法国企业。三菱重工周一提议向阿尔斯通注资31亿欧元现金，从后者最大股东Bouygues手中购买最高达10%的股权。
这位工会代表参加了周二法国经济部长蒙特布尔举行的新闻简报会，他表示，政府正考虑通过国有银行BPI购买阿尔斯通的股权。
Bouygues的发言人稍早表示，三菱重工已与之接洽，商讨购买股权事宜，但法国政府或BPI尚未与之接触。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。