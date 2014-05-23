欧洲个股：西门子执行长承诺在与阿尔斯通交易中会保留部分铁路业务

路透法兰克福5月22日 - 德国西门子 执行长Joe Kaeser周四表示，希望在与法国阿尔斯通 达成的任何协议中，至少保留旗下铁路部门的部分业务。

“我可以向员工保证，无论情况怎样，我们都希望长期内仍能从事铁路业务，”Kaeser在集团网站上发表评论称。

阿尔斯通已经在与美国通用电气(奇异,GE) 谈判，后者提出以123.5亿欧元(169亿美元)收购阿尔斯通能源业务。

但迫于法国政府的压力，阿尔斯通也像西门子开放账目，后者用旗下铁路业务来吸引阿尔斯通同意进行资产互换。

西门子要求阿尔斯通提供更多信息，而后才能对其能源部门提出报价。

一位接近阿尔斯通的消息人士周三表示，阿尔斯通向西门子提供的能源业务相关信息不会多于已向竞购者通用电气披露的内容。

熟悉谈判的知情人士向路透表示，西门子正在研究是否把全部铁路业务都给阿尔斯通，并成立一家铁路信号的合资企业。

不过，根据媒体报导，此前西门子提议用一半机车制造业务加现金来交换阿尔斯通的涡轮发电机业务。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)周三表示，该公司仍在与法国政府就收购阿尔斯通能源业务进行“建设性的合作”，他预计交易即将达成。

Kaeser在讲话中对竞购对手通用电气显得不屑一顾，称西门子正在进行的策略调整并不会影响公司在资产出售时掌控形势。