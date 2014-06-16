焦点：阿尔斯通资产竞购战进入关键周 西门子将出价挑战通用电气

路透巴黎6月15日 - 法国继续要求竞购者保证会买入阿尔斯通(ALSO.PA)的电力设备资产，与此同时，西门子(SIEGn.DE)和三菱重工业(7011.T)考虑联合出价，以挑战通用电气(奇异,GE)(GE.N)的正式报价。

对阿尔斯通电力业务的竞购角逐已进入关键的一周，西门子将在周一前提出报价，先于通用以124亿欧元(168.8亿美元)收购阿尔斯通所有能源事业所设定的6月23日截止日期。阿尔斯通能源事业包括了热能、再生能源和电网业务。

阿尔斯通为民营企业，但政府在谈判中扮演积极角色。政府认为阿尔斯通的运输和能源事业，尤其是核能事业为战略性业务，并希望在法国失业率超过10%之际保住工作岗位。

通用已向法国政府承诺，将在达成协议的三年内在法国创造1,000个新的工作岗位，法国财长萨潘(Michel Sapin)周日表示，他预期通用将会进一步提高出价。

“三菱与西门子结盟会改善西门子的收购报价，”萨潘接受Europe 1电台和新闻频道iTele采访时称。“我认为通用电气也将提高报价。”

通用电气在电邮声明中称，“与法国政府的讨论已取得进展，包括扩大与法国投资者在能源业务方面的合作，以及与阿尔斯通在运输业务方面结成全球合作伙伴关系。”

据接近竞购方的消息人士透露，西门子和三菱正就出价收购阿尔斯通涡轮业务进行最后接洽，出价包括约90亿欧元(123亿美元)的现金。

西门子监事会计划在1600GMT会晤，研究对阿尔斯通的收购报价。西门子尚未就其与三菱的讨论置评，但表示将在6月16日前公布对阿尔斯通资产的正式收购报价。

消息人士称，双方正在考虑的一个选择是，由西门子收购阿尔斯通的燃气涡轮业务，另外由三菱向蒸汽涡轮合资企业注入现金和工业资产。

**保护就业**

工会代表在与法国经济部长蒙特布尔会谈后表示，根据协议，三菱和法国政府将收购Bouygues(BOUY.PA) 在阿尔斯通持有的29%股份中的一部分，达到在阿尔斯通持有相同股份的目的。

华尔街日报周日报导，这可能涉及法国国有银行BPI和三菱共同在阿尔斯通持股。一位消息人士表示，“BPI做好准备以任何形式参与，”包括与三菱或是通用电气共同持股。

Bouygues集团发言人称，没有任何一方接触过该集团，要求出售在阿尔斯通的持股。该发言人还表示，Bouygues希望继续作为阿尔斯通的长期股东，维持29.3%的持股比例。

他表示，Bouygues将会支持阿尔斯通董事会提出的建议。

消息人士称，除了收购涡轮机业务之外，作为第二步计划，西门子也提议将自己的轨道交通业务与阿尔斯通合并。法国政府已经在积极游说，称这将打造一个欧洲轨道交通业务的拳头企业。

阿尔斯通发言人拒绝置评。

法国财长萨潘(Michel Sapin)称并不“偏好”某个收购方，但表示法国应该通过新法令，扩大政府阻止外资收购战略行业的权限，以保护就业和投资。

经济部长蒙特布尔周五则在接受报社采访时称，西门子与三菱的联手，相对于通用电气的提议是一个“严肃的替代选项”。

部分知情人士警告称，西门子-三菱联合竞购将实际上拆分该公司的电力业务，最终有悖于政府保持阿尔斯通完整性及规模的初衷。

“如果明天这一切都获得证实，我们将看到阿尔斯通实质解体，政府所提倡的空客式大企业也将成为奢望，因为很大一部分业务将划归日本，”一位消息人士称。

据官方日程，法国总统奥朗德将在周二上午就阿尔斯通事宜开会。而西门子执行长Joe Kaeser将于当天稍晚出席一个法国议会委员会会议。(完)

(编译 戴素萍/许娜/李春喜/朱晓军；审校 李爽/徐文焰)

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