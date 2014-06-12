《热点透视》欲抢下阿尔斯通资产 西门子除联手三菱还得加把劲

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦6月11日 （撰稿 Olaf Storbeck） - 德国西门子(SIEGn.DE)联手日本三菱重工业 (7011.T)，准备竞购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力资产，非常聪明。但这恐怕还不足以击退美国通用电气(GE.N)。

先前情提要一下，通用电气提出以114亿欧元(154亿美元)代价收购阿尔斯通的涡轮及输配电部门，而且已经获得阿尔斯通董事会支持。通用电气的总出价包括99亿欧元现金。通用电气还承诺将在法国新增1,000个岗位，这一点帮助软化了法国政府的反对立场。

如果西门子独力提出收购，将会面临反垄断规定的障碍。但与三菱重工业联手，并且彼此瓜分阿尔斯通电力资产，则比较容易赢得监管当局批准。三菱重工业相中的应该是阿尔斯通高压输电部门。

与三菱重工业搭档出击，也会减轻西门子发动收购的财务负担。如果以举债为收购案筹资，有可能不利于西门子的信用评等：惠誉认为，西门子若要保持目前的A评等，只能再举债10亿欧元以下。分析师认为，如果由三菱重工业买下阿尔斯通的多数电网事业，西门子的财务负担可能减少20亿欧元。

西门子同时也提议将旗下表现欠佳的火车业务，交给阿尔斯通，据路透热点透视的估算，这块业务可能价值15亿欧元。让阿尔斯通藉此在法国打造出欧洲的龙头铁路列车制造商，符合战略考量，或许能吸引法国政界支持。但这本身也有抵触反垄断规定的风险，因为阿尔斯通和西门子已经在欧洲高速铁路列车制造领域占有主导地位。

阿尔斯通的大股东最终还是会跟着价格走。以巴克莱的预估值计算，通用电气的出价相当于阿尔斯通2015年营业利润预估的11.3倍。经过最近一波股市上涨，以整体欧洲资本财版块而言，这个出价的溢价幅度只有4%。对于市值2,750亿美元的通用电气来说，或许提高出价不是难事。而对西门子来说，即使和三菱重工业联手，仍然受制于自己的财务状况和股东心态。相对于大型并购，股东更习惯于享受股票回购。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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