热点聚焦：竞购阿尔斯通失利 西门子执行长依然面子里子兼具

路透慕尼黑/法兰克福6月23日 （记者 Jens Hack/Maria Sheahan 编译 王冠中/李爽/郑茵/朱晓军） - Peter Loescher在2007年接下西门子(SIEGn.DE)执行长职务后，数周内就撒出70亿美元收购美国临床化验诊断公司德灵(Dade Behring)。该收购和其后的几桩收购案结果都很糟糕，最后让Loescher丢了官位。

Joe Kaeser在不到一年前接替了Loescher，承诺将会更有纪律。而在他的首项重大考验中--对法国阿尔斯通的收购之争--他也信守诺言。

在收购阿尔斯通(ALSO.PA)能源资产的竞争中，法国政府周五宣布选择了美国通用电气(GE.N)，西门子和另一个竞争对手三菱重工(7201.T)落选。

但周一刚度过57岁生日的Kaeser看来并不像个失败者，他不但保有作风审慎的名声，也让人见识到他处理交易的能力。

西门子虽然没能取得阿尔斯通，而且也让全球竞争对手通用电气在自家的欧洲市场取得更强大的势力，但这个事件传达给西门子股东的讯息非常明确：Loescher的时代已经过去，在其继任者的带领下，西门子不再不计代价的进行交易。

“Kaeser现在看来很风光，”德国商业银行的分析师Ingo-Martin Schachel称。“他不但有纪律，也很聪明，让通用电气在收购阿尔斯通资产上遭遇稍大的阻力。”

Kepler Cheuvreux的分析师Hans-Joachim Heimbuerger称：“西门子在竞购阿尔斯通中落败。但我们的悲伤有限。”

**内部疑虑**

5月初，西门子高管还不确定其执行长是否会对阿尔斯通说“不”。

西门子在慕尼黑总部的官员表示，随着Kaeser对这家167年历史的公司的大规模重整做最后的了断时，公司内部泛起质疑之声，担心西门子将浪费时间和金钱来整并疲弱的法国同业。

工会也牢骚满腹，担心Kaeser最终会对阿尔斯通工人做出就业保证，这会危及德国员工岗位。其他员工还担忧西门子是否会将火车业务的管控权拱手让给法国，即进行资产互换，这会支持西门子的能源行业活动，但也会让其面临反垄断这一令人头疼的难题，因为合并后的公司将主导涡轮、输电网和水电领域。

最后在5月7日，Kaeser在德国首都对记者和分析师发表的讲话中公布了“2020年愿景”，即其已经琢磨了九个月的重组计划。这暗示西门子要放弃Loescher的追求成长时代，并把西门子带入一个注重获利能力的新时代。

但这一宏大的计划被有关阿尔斯通的质疑之声所埋没。前一周西门子才宣布其正在考虑为阿尔斯通出价以迎战通用电气的可能竞购。

Kaeser坚称，他不会被迫达成交易。西门子公司人士表示，Kaeser决心不给阿尔斯通过高价格，不过度扩张管理团队。

即便不考虑阿尔斯通的电力资产，也有必要密切关注西门子的能源业务。这部分业务第二季获利下降，长期担任该部门负责人的Miachel Suess已经退出，改由皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L) RD.AS的Lisa Davis接任，后者将负责美国的能源活动。

**Montblanc计划**

就是在这个时候，Kaeser筹划了“Montblanc”计划，即与三菱重工业进行联合收购。西门子听说三菱这家公司的名字，还是在最近几个月洽谈出售旗下奥地利金属业务多数股权的过程中。

引入三菱的好处在于：西门子可以只收购它真正想要的阿尔斯通资产--燃气涡轮业务，还可以克服反垄断阻碍。如果该公司打算像通用电气那样把阿尔斯通能源业务全盘吃下，肯定会受到监管阻挠。

当西门子和三菱最终在6月16日宣布共同收购时，Kaeser把这项高度复杂的交易说成是一次“结盟”，阿尔斯通可以大致保持完整，而这一点正是法国政府的关键要求。

通用电气则一下子居于守势，不得不重新调整其124亿欧元(169亿美元)收购计划，以便给予法国方面更大的话语权。通用电气似乎在周五成为胜利一方，但法国方面提出了更多要求，而且有消息称政府将购买阿尔斯通20%的股权。

周日Kaeser在一份员工信中表示，很不幸，西门子和三菱的联合收购计划没有取得成功，但他同时明确表示，塞翁失马，焉知非福。

“(通用电气-阿尔斯通)这宗交易的实施，会让我们这两个竞争对手在几年内无暇他顾，”他在信中说道。

“而且法国政府作为主要股东，(通用电气)想推行其美式生产和重组举措会很难。这给我们提供了很大的机会。”

通用电气的发言人则对Kaeser的言论不屑一顾，称“形势一派大好”，并指出通用电气同法国的Safran (SAF.PA)以及意大利的Nuovo Pignone等多家公司都成立了合资企业，政府也在其中占股，但运作都取得了成功。

“这对我们来说都是家常便饭，”公司发言人Deidre Latour说。“这宗交易在经济上仍然是有意义的。”

**Kaeser的挑战**

部分分析师认为，西门子收购阿尔斯通未果，错失了一个机遇。

阿尔斯通的燃气涡轮机业务拥有大量用户基础和服务合同，将帮助西门子获取高增长率、高利润率的业务，这也正是Kaeser觊觎之处。

如今通用电气成功收购阿尔斯通，西门子再也不能号称是唯一的全球大型电网及发电设备公司。

更大范围内，Kaeser仍然面临一个挑战，就是与通用电气、瑞士ABB ABBN.VX等竞争对手缩小盈利能力差距。为了实现该目标，他承诺将通过精简公司机构，带动年生产力提高10亿欧元。

他最大的挑战仍是对西门子及其庞杂的业务实施转型。

“Kaeser先生对股东承诺了很多，人们也高度期望情况改善，”DWS基金经理Marcus Poppe表示，“但迄今数据还没有出现好转。”(完)

(编译 王冠中/李爽/郑茵/朱晓军；审校 高琦/戴素萍/杜明霞/石冠兰)

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