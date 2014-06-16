《焦点》西门子和三菱重工联手竞购阿尔斯通，与通用电气一较高下

法国财长萨潘表示，一旦收购案提交，阿尔斯通和政府就将进行研究，并据此做出决定。

以生产TGV高速列车扬名海外的阿尔斯通目前在法国有1.8万名员工，为员工总数的约五分之一。10年前在法国政府帮助下，阿尔斯通才摆脱了濒临破产的困境，此后则主要依赖公共部门提供的电力和铁路设备订单。

**谈判砝码**

竞争对手提出的收购要约，让法国有更多砝码来制衡通用电气，以争取保留更多工作岗位，并将主要的办公团队留在法国，以确保法国的能源独立性。阿尔斯通为全球核电站供应涡轮，法国政府担心若这些资产被美方纳入囊中，恐将危机本国核能产业的出口。

不过，法国政府、阿尔斯通及其主要股东Bouygues对西门子联手三菱收购的支持是否真的甚于通用电气，目前还远远不能确定。

Bouygues表示，三菱或法国政府目前还未就其持有的29%阿尔斯通股权与其接触，但它将支持阿尔斯通董事会看好的收购提案。

西门子执行长Kaeser和三菱重工社长宫永俊一(Shunichi Miyanaga)将在周二1500GMT向法国下议院提交收购计划，可能面临担忧国家利益的法国议员的严厉询问。