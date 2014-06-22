阿尔斯通董事会同意通用电气收购案 BOUYGUES售股协议有谱

路透巴黎6月21日 - 阿尔斯通(ALSO.PA)董事会周六支持与美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)结盟，法国政府则接近与股东Bouygues(BOUY.PA)就协议的最后重大条款达成一致。

两位熟知磋商情况的消息人士表示，有关价格的协议正在成形，法国政府将从建设集团Bouygues手中收购阿尔斯通20%的股权。其并称，可能在周日定案。

阿尔斯通董事会正式一致通过了收购计划。但Bouygues、通用电气和阿尔斯通全都不愿就还在进行中的售股协商置评。

阿尔斯通表示，通用电气的收购案“不仅满足了阿尔斯通和股东的利益，同时也为法国政府所挂虑的事提供了保证”。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)稍早向Bouygues施压，警告称若未能就买股的价格达成一致，可能仍会让结盟案破局。

“如果售股价格不是政府所能接受的，那么有必须重新考虑甫宣布的结盟案，“奥朗德在巴黎对记者表示。

法国政府周五支持通用电气的收购提案，拒绝了对手西门子和三菱重工的联合出价。通用的收购要约对阿尔斯通能源事业的估值为123.5亿欧元(167.7亿美元)。

法国经济部长蒙特布尔周五表示，政府将只会按市价来收购阿尔斯通股权。阿尔斯通周五收报28欧元，由此得出的估值为86.5亿欧元。

但Bouygues对其持有的阿尔斯通股票估值为每股34欧元，较其市值17.3亿欧元溢价3.8亿欧元或21%。

在政府施以援助后两年，Bouygues最初是在2006年以20亿欧元从政府手中购得阿尔斯通股权。

周六熟知讨论情况的消息人士表示，Bouygues“并不觉得政府的任何出价是没得协商的、非得接受的。”

通用将收购阿尔斯通包括天然气和电厂蒸汽涡轮机在内的大多数能源事业，同时通用电气将交出自家的铁路讯号部门，以加强阿尔斯通的运输事业。

该结盟案并在法国成立三家通用电气控股的合资公司，以纳入阿尔斯通的电网、再生能源和战略敏感的核涡轮机事业。

对阿尔斯通股东来说，通用电气提供73亿欧元现金，较先前所预期的来得少。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示，“对通用电气来说，该收购案的整体经济效应不变“。其并称，该交易预计在2015年完成。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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