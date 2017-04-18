投行观点：Alteryx初始评级为买入--高盛

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
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路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7874港元) 美股道琼工业指数周二收高43.08点，或0.21%，报20,937.91 点。在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部 件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.890 -0.76 22553