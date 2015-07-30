阿尔卡特-朗讯第二季营收略低于预期 但营业利润高于预估

路透巴黎7月30日 - 电信网络设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA公布第二季营收略低于预期，并宣布在被对手诺基亚NOK1V.HE收购前，其执行长将于9月离任。

受成功削减成本带动，阿尔卡特-朗讯第二季利润率上升，营业利润高于预期，当季并产生正的现金流，为2006年以来首次见到第二季有现金流入。诺基亚将以156亿欧元收购阿尔卡特-朗讯，交易料于2016年中期前完成。

自由现金流转为正值仍是阿尔卡特-朗讯转型计划的主要目标，该计划由执行长Michel Combes于2013年4月推出。他将于9月1日离任，董事长Philippe Camus将替代其职务，直至该公司与诺基亚的交易完成。

“我们已完全动员起来，以实现自由现金流目标，并创建一个较以往更具韧性的机构，”财务长Jean Raby在电话会议上称。

“与诺基亚的交易料将在我们计划时程的早期完成。”

阿尔卡特第二季营收增长5%，至34.5亿欧元，得益于IP产品两位数增长的拉动。

经调整后的营业利润增长28%，至1.75亿欧元，利润率为5.1%，好于预期。

该公司净亏5,400万欧元，较上年同期的2.98亿欧元缩窄。

根据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师原本预期第二季营收34.7亿欧元，净利5,240万欧元。

毛利润率为34.8%，高于预期的33.1%。

诺基亚4月中期宣布收购阿尔卡特-朗讯，计划通过完备的产品使该公司能够与市场领军企业爱立信和中国华为HWT.UL展开竞争。

欧盟、巴西、俄罗斯和美国的反垄断机构已经批准该交易，中国还没有批准。

阿尔卡特-朗讯财务长Jean Raby称，在与诺基亚的交易完成之前，公司计划出售海底电缆业务的多数权益，分析师称该业务估值达10亿美元。(完)

(编译 于春红/李春喜 审校 张明钧/白云)

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