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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 15:24 BJT

阿尔卡特-朗讯第一季录得净损 但确认全年目标不变

路透巴黎5月7日 - 电信设备大厂阿尔卡特-朗讯ALUA.PA第一季出现净损，受到美国主要客户支出放缓冲击，同时受到中国销售利润下滑拖累；阿尔卡特-朗讯即将被同业诺基亚NOK1V.HE收购。

不过该公司不断削减成本，以及网路路由产品增长，使其利润率获得改善，且略优于分析师的预期。

阿尔卡特-朗讯周四表示，第一季可比较营收成长9%至32.4亿欧元(36.8亿美元)，优于公司提供的预估值30.2亿；经调整后营业利润几乎倍增至8,200万欧元，预估值为7,900万。

虽然阿尔卡特-朗讯录得7,200万欧元净损，但部分获利指标因为削减成本措施而改善。第一季毛利率达34.6%，高于上年同期的32.3%，营业利润率为2.5%，优于上年同期的1.1%。(完)

(编译 张明钧; 审校 张若琪)

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