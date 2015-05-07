阿尔卡特-朗讯第一季录得净损 但确认全年目标不变

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透巴黎5月7日 - 电信设备大厂阿尔卡特-朗讯ALUA.PA第一季出现净损，受到美国主要客户支出放缓冲击，同时受到中国销售利润下滑拖累；阿尔卡特-朗讯即将被同业诺基亚NOK1V.HE收购。
不过该公司不断削减成本，以及网路路由产品增长，使其利润率获得改善，且略优于分析师的预期。
阿尔卡特-朗讯周四表示，第一季可比较营收成长9%至32.4亿欧元(36.8亿美元)，优于公司提供的预估值30.2亿；经调整后营业利润几乎倍增至8,200万欧元，预估值为7,900万。
虽然阿尔卡特-朗讯录得7,200万欧元净损，但部分获利指标因为削减成本措施而改善。第一季毛利率达34.6%，高于上年同期的32.3%，营业利润率为2.5%，优于上年同期的1.1%。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
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路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。