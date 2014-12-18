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国际财经 | 2014年 12月 19日 星期五 07:52 BJT

阿尔卡特-朗讯与诺基亚进行合并磋商--杂志

路透法兰克福12月18日 - 德国Manager Magazin周四援引公司消息人士的话称，诺基亚通信(NSN)NOK1V.HE与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA进入最新的合并磋商。

该杂志称，这两家公司可能将合并或同意紧密合作，并称谈判已在秋季恢复。

该报导公布后，阿尔卡特-朗讯股价劲扬5.8%，诺基亚大涨2.1%。

Manager Magazin还称，诺基亚正在考虑进入可穿戴技术领域。

阿尔卡特拒绝发表评论，目前没有联系到诺基亚进行置评。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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