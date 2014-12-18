阿尔卡特-朗讯与诺基亚进行合并磋商--杂志

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透法兰克福12月18日 - 德国Manager Magazin周四援引公司消息人士的话称，诺基亚通信(NSN)NOK1V.HE与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA进入最新的合并磋商。
该杂志称，这两家公司可能将合并或同意紧密合作，并称谈判已在秋季恢复。
该报导公布后，阿尔卡特-朗讯股价劲扬5.8%，诺基亚大涨2.1%。
Manager Magazin还称，诺基亚正在考虑进入可穿戴技术领域。
阿尔卡特拒绝发表评论，目前没有联系到诺基亚进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”