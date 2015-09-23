铝市将重返供需平衡 但仍需进一步减产--力拓高管

路透温哥华9月22日 - 力拓 (RIO.AX)(RIO.L)一名高管周二在一行业会议中表示，到2025年，全球每年的铝需求量将增加2,400万吨，达到7,800万吨，但供应过剩仍将继续迫使产能进一步关闭。

“我们产品的需求显然不错，”力拓铝业务执行长Alfredo Barrios在温哥华Metal Bulletin举办的国际铝业大会上表示，“我们面临的问题是供应过剩。”

他补充说，铝市场应会在未来五年恢复供需平衡。

中国是全球主要的铝生产与消费国，尽管全球其他地区炼厂不断关闭，中国却一直将铝产量维持在高水平。行业内对此颇为不满，抱怨中国在决定产量时不考虑供需因素。

不过Barrios也表示，从中长期来看，中国的供需将会达成平衡。

他指出，在需求持续成长、产量进一步削减的情况下，铝价将“在几年后回到生产边际成本的水平。”(完)