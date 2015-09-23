铝市将重返供需平衡 但仍需进一步减产--力拓高管

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透温哥华9月22日 - 力拓 (RIO.AX)(RIO.L)一名高管周二在一行业会议中表示，到2025年，全球每年的铝需求量将增加2,400万吨，达到7,800万吨，但供应过剩仍将继续迫使产能进一步关闭。
“我们产品的需求显然不错，”力拓铝业务执行长Alfredo Barrios在温哥华Metal Bulletin举办的国际铝业大会上表示，“我们面临的问题是供应过剩。”
他补充说，铝市场应会在未来五年恢复供需平衡。
中国是全球主要的铝生产与消费国，尽管全球其他地区炼厂不断关闭，中国却一直将铝产量维持在高水平。行业内对此颇为不满，抱怨中国在决定产量时不考虑供需因素。
不过Barrios也表示，从中长期来看，中国的供需将会达成平衡。
他指出，在需求持续成长、产量进一步削减的情况下，铝价将“在几年后回到生产边际成本的水平。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。