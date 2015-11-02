中国料将向全球市场出口更多铝产品 有加剧贸易摩擦之虞

路透墨尔本10月30日 - 中国向苦苦挣扎的冶炼厂提供更便宜的电力，好让它们可以继续运作下去，可能因此向全球市场出售更多的铝，这加深了其与美国、俄罗斯等国家的竞争对手之间本已存在的紧张关系。

中国这个全球最大的铝生产国，正在生产远超过其所需的铝产品，而铝出口量也创下纪录高位，加剧了全球过剩情况，进而将价格推低至六年低位。

出口量激增已在一些国家引发了限制进口的呼声，且有可能引发类似于中国钢铁出口飙升所引起的愤怒情绪。

中国今年前九个月半成品的铝产品出口量为创纪录的310万吨，尽管第三季有所下滑，当时全球价格走弱导致出口的吸引力降低。

顾问公司AZ China分析师Paul Adkins表示，“对出口来说，当价差变得有吸引力，更容易去按下“前往”键，并再次开始出口。”他指的是近来当地价格下跌，将使中国的出口复苏。

**纪录低位**

来自新加坡的一家全球性贸易公司的消息人士称，中国市场过剩的供应带来出口压力，或会加剧与美国铝业(Alcoa)(AA.N)和海德鲁(Norsk Hydro) (NHY.OL)等全球生产商的竞争。

中国铝价在10月多数时间连创纪录低位，今年以来累计跌逾20%，接近每吨10,000元人民币(1,578美元)。全球价格为每吨1,475美元。

降价是因为中国此前称，计划年内第二次下调电力批发(趸售)价格，此举料将进一步降低铝生产商的生产成本。

AZ China预估，随着电力、阳极碳和氧化铝成本的下降，中国铝生产的月均成本为每吨13,000元人民币左右，为至少五年来的最低水准。

由于一些综合性生产商在其他领域实现获利，而且地方政府为提振就业和经济成长给当地企业提供补贴，过剩铝产能的关闭速度较为缓慢。

业内消息人士称，中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司已暂停关闭最大炼厂计划，因地方政府提供了电价下调优惠。

该公司之前曾计划在两周前关闭该炼厂。

国泰君安期货研究员王蓉估计，到2015年底，在3,700万-3,800万吨的总产能中，仅能关停200万吨。(完)