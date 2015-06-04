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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 15:38 BJT

中国金属：原铝锭进口未来数月或攀升，因全球铝价跌至诱人低位

交易商称，本周铝锭的进口价约为每吨13,000元人民币，年初时约为16,000元。

自3月以来，中国大型冶炼厂限制出售现货铝锭，以支撑国内价格。

交易商和前述冶炼商销售经理称，如果投资者为了套利而加大上海期铝<0#SAF:>合约的沽出，这些冶炼厂可能进一步削减销售，尤其在合约交割金属多数是由他们生产的情况下。

该冶炼厂经理称，这些冶炼厂可能用这些铝锭生产铝的半成品。(完)

(编译 王洋/杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍)

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