中国金属：原铝锭进口未来数月或攀升，因全球铝价跌至诱人低位

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
交易商称，本周铝锭的进口价约为每吨13,000元人民币，年初时约为16,000元。
自3月以来，中国大型冶炼厂限制出售现货铝锭，以支撑国内价格。
交易商和前述冶炼商销售经理称，如果投资者为了套利而加大上海期铝<0#SAF:>合约的沽出，这些冶炼厂可能进一步削减销售，尤其在合约交割金属多数是由他们生产的情况下。
该冶炼厂经理称，这些冶炼厂可能用这些铝锭生产铝的半成品。(完)
(编译 王洋/杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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