铝产能过剩局面难缓解 近期铝价回升恐无望

焦点：石油多仓蹿升至纪录高位 多头终于有望成赢家
路透伦敦2月24日 - 石油投资人押注油价上涨的仓位规模创纪录最高，因为全球最大的石油出口国削减产量以减少供应过剩，而期货市场一年来首次暗示这些多头可能成为赢家。
* 力拓90亿美元资产减记凸显行业前景黯淡
* 市场供应过剩,中国生产能力反而持续上升
* 俄罗斯政治因素令炼厂关闭计划陷入停顿
路透伦敦2月10日电---虽然炼厂背负着亏损压力,但铝生产能力过剩的局面还将持续数年,因中国和俄罗斯面临保就业和提高自给自足能力的政治压力,因而阻碍或者推迟铝厂的关闭.
本周全球矿业巨擘力拓(RIO.L) (RIO.AX)承认铝行业前景黯淡,并将旗下Alcan部门账面价值减记90亿美元.
力拓执行长艾博年警告称,中期内利润率可能继续受到压制."目前环境对铝行业来说十分艰难...我无法预测何时价格会回升."
在产量占全球40%的中国,地方官员对於关闭炼厂持谨慎态度,因为这些工厂虽然亏钱,却能够提供就业机会.中央政府则继续推进产能的全面扩张,以保证自给自足.
俄罗斯面临大选,政治因素亦至少让一宗关闭炼厂的计划暂停.
而且纵观整个行业,那些考虑关闭的炼厂经常还有电力和原材料采购的长期合同在身.
分析师估计,全球有30-40%的产出是亏本生产的.五年来市场供应过剩,而原材料投入价格却不断上涨,尤其是电力价格,这导致铝厂的利润率受到重创.
伦敦金属交易所(LME)指标期铝价格自2008年7月触及每吨3,380美元的峰值以来,已下跌约33%.
由於2011年下半年铝价跌破每吨2,000美元,包括力拓,美国铝业(AA.N)和Norsk Hydro(NHY.OL)在内的生产商将全球产能削减了大约130万吨,但要让市场恢复平衡,还需进一步削减产能.
上月路透调查中分析师预计,今年市场过剩供应量将达到60万吨,2013年亦将过剩41.5万吨.
力拓的竞争对手必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)在本周稍早甚至更加悲观,称该公司已停止对铝业务的投资,不得不重新考虑这项业务的未来.
"如果有什麽业务不再需要,没道理总把它挂在资产负债表里."必和必拓首席执行官高瑞思说.
"我们需要对此(铝业务)重新考虑.该业务在目前显然还不是问题,但我的确认为,我们需要注意到,铝业务(获利能力)的减弱是结构性因素使然,而非周期性现象."
铝价格和库存图表,请点选(link.reuters.com/fuf35s)
2011年铝生产图表,请点选(link.reuters.com/ben26s)
**中国的压力**
中国国内有很多设备老化和高成本的工厂,但大家似乎都视若无睹.
"在中国,一些地方上的高成本工厂仍在继续运营,这不乏政治上的压力,尤其是在一些小城市这些工厂便是最大的雇主."咨询公司AZ China执行董事Paul Adkins说道.
他补充道,中国的铝价尚未低到导致全面停产,且政府也热衷於自给自足.
艾博年称,中国西部铝冶炼厂产能的增加令力拓颇感意外.
一行业官员去年11月曾表示,未来四年中国原铝年产能或增加60%.
"在我们看来中国政府一直未能成功控制住铝产能增长."麦格理在本月稍早的报告中称.
麦格理估计,基於包括管理,融资和折旧考虑在内的总产出成本,中国有近80%的工厂是不能盈利的.
麦格理补充道,不过关闭产能的成本也非常高昂,因此多数炼厂还是会努力维持目前的产量.
**俄罗斯政治**
在俄罗斯--全球最大的铝生产商俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)的故乡,也有政治因素考量.
将在下月参加总统大选的俄罗斯总理普京曾在12月进行了干涉,阻止国内一家已有67年的冶炼厂关闭.
"这非常敏感,尤其是在大选年,"德意志银行驻莫斯科分析师Erik Danemar说道.
俄铝上月曾表示未来18个月其产出将削减6%.俄铝产量占到全球的10%左右.(完)
--编译 郑茵/孙茉莉;审校 程琳/王冠中
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