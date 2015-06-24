焦点：成本下降或让铝厂支撑下去 铝供应过剩缓解遥遥无期

路透伦敦6月23日 - 由于汇率优势及成本下降，让多数炼厂能免于亏损，未来几个月铝市恐难看到生产商足以减轻供应过剩问题的减产。

分析师和行业消息人士称，这意味着铝价可能进一步下跌，跌向会迫使更多供应关闭的水平。

国际市场供应过剩主要因产量及主要生产国中国的出口激增，缓解这一问题需要停产或减产。顾问机构CRU对2015年国际铝市过剩预估已上调至96.3万吨。

“减产会很难。投入成本已经下降，所以即便铝价下跌，但生产商利润率可能也过得去，”法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar称。

所谓的“实物报价(all-in)”系指伦敦金属交易所(LME)现货月铝价CMAL0外加对立即交货的额外收费或升水。该报价在过去七个月暴跌28%至每吨约1,830美元左右。

不过成本也降下来了，部分因为俄罗斯、挪威和加拿大等生产大国本币兑美元贬值，因此许多生产仍然有利可图。

Bhar说，由于原材料氧化铝的价格也有下降，铝生产的整体成本已下降了约400美元，边际成本约为每吨1,600美元。

边际成本是指当价格跌至该水准下方时，生产商会减产。

**中国产量激增**

中国的产量继续飙升，部分因为氧化铝和电力成本下降，5月产量同比上升22%，达到创纪录的267万吨。

“中国仍在增建许多新的冶炼产能，这是降低中国成本的另一个因素。他们在建的所有炼厂都是最先进的，非常节能，”花旗驻伦敦分析师David Wilson称。

在其它地区，俄罗斯的俄铝(0486.HK)及美国的美铝(AA.N)近几个月表示，他们在考虑进一步关闭产能。

最大的生产商--俄铝4月时称，可能闲置20万吨产能。美铝3月也表示，正在评估50万吨的冶炼产能。

但要决定是否削减产出并不轻松，近几年已关闭了数百万吨的产能。

“减产现在变得更加困难。明显需要关闭的产能大多已被大型厂商关闭，”CRU的Marco Georgiou表示。“如果我们必须开始新一轮减产，那么这次将更痛苦。”(完)

(编译 王丽鑫/郑茵/李爽 审校 李婷仪/艾茂林/许娜)

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