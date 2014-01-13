《HOME专栏》2014年对于铝生产商或又是一个艰难之年

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月10日 -新的一年来到了，但对于深陷困境中的铝冶炼产业而言，新年恐怕并不会带来希望的曙光，在2014年里他们仍需要为生存而奋战。

荷兰铝生产商Aldel在2013年12月30日提请破产，这为2014年投下了晦暗的阴影。

与此同时，美国铝业(Alcoa)(AA.N)在财报季帷幕拉开之际也交出黯淡成绩单，其冶炼业务资产遭到17亿美元的巨额减记。美铝已经关闭或搁置了相当大规模的产能，并且还有更多生产线正在被评估。

鉴于累积的痛苦还在延续，并且产能缩减越来越多，市场愈发倾向于认为，至少是在中国以外的铝市场，将在今年出现供需缺口。

但问题在于这个供应缺口可能太小了，根本不足以对庞大的库存产生任何撼动。过去多年来累积起来的库存已经形成巨大的供应过剩。

这些库存对LME三个月期铝合约构成重压，期铝目前仅略高于每吨1,750美元，而且随时有可能重返12月触及的四年低点1,736.25美元。

生产商的利润率仍要取决于实货升水。这又形成了另一个难题，因为LME目前旨在缩短铝出货排队时间，并且试图要在基础价格和“全包”价格之间重新建立关联。

**炼厂挣扎求生**

原铝年产能达11万吨的Aldel多年来一直艰难求生，终于结束了痛苦。该厂希望接入(更便宜的)德国电网的最后努力以失败告终。

Aldel关停标志着私募股权公司Klesch集团脱离炼铝业务。

该集团同样位于荷兰的Vlissingen炼铝业务在2012年宣告破产，随后阳极工厂和铸造车间出售，炼铝厂则遭拆除。

Klesch集团第三个炼厂--德国Voerde炼厂也在同一年破产，但仍在生产铝。该公司债权人同意该厂至少运行到今年末。

这只是欧洲众多僵尸工厂之一。它们仍然在生产金属，但在短时间内基本看不到盈利希望。

全球金融危机期间，欧洲估计损失了约三分之一的炼铝产能。金融危机可能正在消退，但是铝冶炼行业的消耗战却一点都没有减弱迹象。

**仍在淌血**

即便像美铝这样的全球领导厂商，都能明显看出受到损害。

美铝刚公布24亿美元的减值。其中单一最大部分的17亿美元，来自其1998年收购Alumax和2000年收购雷诺金属(Reynolds Metals Company)的商誉减值。

“是金属价格低落、营业利润率下降及折扣率上升等不利趋势，影响到初级金属业务的估计公平价值，从而导致减损。”公司称。

令人玩味的是，用来判定费用的估值标准包括LME远期曲线，及对可能实货溢价水准的估价。即便“包含一切式”价格显然仍免不了忍痛减值。

第四季的减值程度无可避免地盖过了美铝称为“强劲”的业绩表现。的确，扣除特殊项目，美铝第四季税后营业收益为4,000万美元。

但原铝冶炼部门却非如此，同期该部门净损3,500万美元，尽管该公司全球成本曲线持续下移。

优化组合是该策略的核心部分，美铝已有48.1万吨年产能永久关闭，另65.5万吨则已搁置。

未来或许会进一步削减。该公司周四表示，还有18.3万吨产能目前正在评估中。

**短少的不够**

Aldel等这种被迫关闭的炼厂，加上美铝等自愿减产的炼厂，或许终将使得中国以外的市场在今年转为供给不足。

美铝本身预测2014年产量将短少29.4万吨。不过，不是在中国，美铝预测中国西北部新产能开出的速度要远远胜过东部过时产量关闭的速度，因此中国料有过剩产量40万吨。

美铝及其同业希望，中国过剩的产量将留在中国，而不是以半成品的形式流向全球市场。

对非中国的生产商来说，更令人心灰意冷的是，铝市场上预期短少的产量规模与库存量的对比。从LME的每日库存报告来看，显然有高达500万吨的库存。在市场外另外还有500万吨左右的闲置产量。

至于30万吨短少的产量，其影响不会太大。的确，铝市场或许有10年的时间都有这样的短少量，市场仍在过去的阴影中挣扎着。

分析师的共识是铝价若要持续回升，前提是需要更多的炼厂关闭，无论是自愿或是非自愿的。这由当前的LME价格可见一斑。

**靠升水为生**

这样一来，生产商仍只能紧紧抓住实货升水的生命线。目前，全球各地的铝实货升水都又一次上涨。

新年第一周，美国中西部升水猛涨至每磅15美分(每吨331美元)。这还不是终点，该升水最新报每磅16美分。

不过，令生产商感到遗憾的是，LME已经着眼于在底特律和Vlissingen等关键铝库存地整治提货排队情况，以降低这一升水。

LME此举是为了应对铝产品制造商接二连三的批评，它们认为高升水是排长队提货的直接后果。

LME仓储规定改革将从5月起生效。它究竟能给升水带来什么影响，以及同样重要的是，它会在什么样的时间范围内发挥作用，市场中仍在激辩。

不过，有人似乎相信新规会最终会降低升水，俄罗斯铝业联合公司(UCRUSAL)(0486.HK)就是其中之一。否则，若非它担心新规给其业绩表现进一步带来负面影响，它为何会要求对LME变更规则进行法律评估？

对炼铝业而言，充其量只能说市场避免了升水暴跌，以及随之引发的库存融资交易取消乱象。看上去，LME在去年夏天宣布意图时，这一悲剧就可能要发生。

不过，融资交易已经再次死灰复燃，而且很显然，升水不会很快大跌。

尽管如此，全球铝生产商仍在挣扎求生，并且担心堆积如山的遗留库存开始进入市场的潜在后果。

看来，这个行业又要迎来艰苦的一年。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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