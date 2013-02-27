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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 10:19 BJT

标题新闻: 全球1月未锻造铝库存为130.7万吨,12月修正后为126.2万吨--IAI

注:IAI为国际铝业协会的英文缩写.

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