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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 18:22 BJT

金属期市：LME期锡跌逾6%，期铝跌至2009年10月以来最低

路透伦敦4月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期锡 周一欧洲盘中跌逾6%至每吨20,500美元，追随期铜跌势，LME期铝 跌至每吨1,818美元，为2009年10月初以来最低。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
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