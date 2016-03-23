《HOME专栏》LME在铝市和监管之间小心拿捏

2011年7月22日，伦敦金属交易所内的交易商和工作人员。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月22日 - 伦敦金属交易所(LME)刚刚宣布了新一层监管的提议，意在监控“责任水平”的情况。

乍看之下，这份提议看起来像是在限制仓位，但实际上并没有限制持仓的规模。

具体来说，新提议也没有禁止某种大规模的仓位。而这种大举建仓行为才刚在LME铝价差交易中引发一阵混乱。

该提议推出的时间点，正好是在摩根大通(JPM.N)被消息人士认定为铝市场祸乱推手的一周后，这无疑让很多人把这两件事联系起来。

尤其是之前占主导地位的“神秘”多头刚刚退场，显然把仓位降到了无需在LME仓位报告中予以显示的规模。

但LME最近的规则调整是针对比摩根大通大得多的巨头。

面对欧盟诸多监管举措，在LME考虑如何保留其特有交易结构方面，包括摩根大通持有大量仓位等问题上，布鲁塞尔发挥的影响力甚至更大。

**铝交易巨头**

摩根大通周期性地轧平LME期铝的近期合约，这种行为让市场讨厌得咬牙切齿。

让库存严重积压的市场反常地出现技术性紧俏，而LME竟然容忍这样的策略，许多人对此非常不满。

然而，大家都认为该银行没有违反LME规定。LME规则制定的前提是不剥夺摩根大通最近交易活动相关的超过数百万吨仓位交易。

毕竟LME是一个批发市场，拥有一些全球规模最大的金属生产商、用户和金融家。

限制可交易仓位规模，并未消除他们承接这些仓位的需要，且让其有充分理由担心恐将交易所业务拱手让给状况更晦涩的店头交易(OTC)。

LME已采取的行动是，通过限制金属出借予现货空头可获取资金的数量，防止占主导地位的多头滥用仓位。

LME还向多头询问其为何那么做。基于摩根大通对铝价差交易的一再突袭，我们可以合理推断，交易所和该银行间已进行了大量对话。

若认为有必要，LME有权力迫使巨大仓位减仓。

的确，若为了维护有序的市场，LME几乎可采取任何其认为恰当的行动。

“特别委员会”是一个权力很大，但名头通常有些低调的机构。该机构“可动用绝对酌情决定权采取必要措施，来限制或纠正”任何“不希望看到的局面或不当的交易作法，因为在他们看来，这已经或可能影响到市场。”(LME规章手册，第三部分，第15条“紧急状况”)

很显然，如果LME没有对摩根大通采取行动，那是因为LME接受后者交易行为的理念。

**问责水平**

所有这些都回避了一个问题，即在新的“问责水平”之下还可以采取哪些措施。

简而言之，它让持有一定规模仓位的交易者承担起对自身行为进行说明的义务，从而把目前与超大仓位持有者一对一约谈这个作法正式化。

LME把收集信息的责任转移给交易所的客户，希望针对大型仓位“建立更加透明的报告机制”。

拟实施的报告门槛十分看重某种LME合约的仓位规模。

因此毫无意外的是，铝的仓位报告门槛最高，达15,000口或37.5万吨。

较令人意外的是，锌的报告门槛居次，为8,000口或20万吨；而交投相对活络的铜合约门槛仅为5,000口或10万吨。

然而这会揭露谁有可能是任一市场中持有最大仓位者。铝和锌是由库存融资业者所主宰。铜则不是这样，原因很简单，就是因为可供融资的铜数量并不多，至少在中国以外是这样。

上述门槛不仅适用于任何单一近月合约，也适用于LME各期限合约。

这些门槛可能已经进行过回溯测试，以期能从合规角度产生最有用的资料，但LME“保留修正这些门槛水准的权利”。

**合规问题**

有鉴于摩根大通持仓曝光的时间点，最新的LME举措看来格外巧合，但此举的目的几乎可以确定是在另一个方向。

一连串的欧洲监管措施正陆续登场，尽管根据最新暨扩大版本的金融工具市场准则(MIFID II)规定，这些措施已经落后约一年时间。

但规定毕竟是出台了，布鲁塞尔对大宗商品市场观点的核心，是对仓位限制的信赖，无论是交易所交易，还是实货市场曝险方面。

对于LME等容忍大规模持仓的市场来说，这带来了清楚且迫在眉睫的危险。

LME正为与布鲁塞尔达成某种折衷协议做准备，而新的“问责水平”看上去正是该策略的一部分。

去年10月LME监管研讨会明确讨论了这种协议。当时的研讨会邀请了欧盟执委会、英国央行和英国金融市场行为监管局(FCA)的代表。换句话说，所有利益方都在讨论，让LME以某种形式部分脱离MIFID II。

LME是否能保留全球金属交易的批发市场地位尚未可知。

就像LME自己在“欧洲监管调整”白皮书中所表达的观点，如果即将实施的监管不是为LME等市场中的问题“量身打造”，“就有可能给更广泛的行业带来不可挽回的损失，导致市场参与者减少，交易向非欧盟市场流失，以及流动性降低。”

那么这些“问责水平”不仅不能解决摩根大通操纵铝价差的行为，反而可能让布鲁塞尔相信，应当允许摩根大通持有与此种行为相关的大型仓位。

如果这看起来既不正常也不正当，试想一下你是愿意看他们在持续监管审查下，在公开市场这样做，还是希望他们在场外交易隐秘的进行，掩盖了其导致的后果，让你措手不及。(完)