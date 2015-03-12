大量铝现货料流向市场 现货升水下滑致使融资交易者释出

路透伦敦3月11日 - 由于中国铝出口大增导致铝现货升水延续其大跌走势，融资交易中作为担保品的大量铝现货可能会释出回到全球市场。

铝现货升水多年来持续创新高，但上月首度下跌，其还同时面临旨在解决备受争议仓储作业问题的市场改革压力，以及美国利率上升前景。

铝现货升水自2009年以来最高一度翻涨了八倍，这有部分是因为伦敦金属交易所(LME)出仓时间拉长至多达两年，导致成本大增。铝现货升水是买家为了可以立即取得铝而付出较LME现货铝CMAL0价格为高的溢价水准。

亚洲、欧洲及美国的铝现货升水已经下滑10-15%，部分分析师及交易商预期今年还将再下跌40-50%。

估计全球放在仓储中的铝现货有1,000-1,200万吨，但一直到最近都还没有流向市场，因为被融资交易或出仓排队所卡住。

“如今整个情势有了改变，”伦敦Natixis商品研究主管Nic Brown表示。

“风险在于那些融资交易中持有金属的人可能会大举释出。对于那些融资交易而言，升水下滑如今成为负面因素、而非正面因素。”

还有其他因素也让融资交易变得更没吸引力，包括铝远期曲线趋平、远期售价下滑，以及美国料将升息提高借贷成本等。

另一个料将提高供应并抑制升水的因素是，LME仓储政策的广泛改革。消费者对于铝出仓时间拉长怨声连连，这促使了LME进行改革。

**LME改革**

外界预料会有更多的金属流出LME仓库，目前仓库的铝库存量略低于400万吨；LME本月稍早宣布多项计画，希望能够根据现有改革将出仓时间大幅缩短。

交易商和分析师表示，中国铝出口的增加一直是供应扩增并令亚洲和欧洲升水承压的重要因素。

一欧洲生产商的消息人士表示，似乎有更多来自俄罗斯的金属正流向欧洲，在此同时其一些亚洲客户现在在买进中国金属。

一新加坡交易商表示，随着升水下滑，对于是否要出清，生产商是进退两难。

该位交易商称，“这是一场乾瞪眼比赛...作为卖方，现在只是输多输少的问题。买方则是眉开眼笑。”

“卖方中有一半的人说，‘不要是第一个平仓的’，另一半人则说‘不要当最后一个’“。(完)

(编译 张明钧/戴素萍/王丽鑫)

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