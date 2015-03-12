《HOME专栏》来自铝市的不祥警讯

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
**未知领域**
我们可说是处在未知领域。升水上扬，及由此导致美铝等生产商的实物报价与LME基准价格脱节的状况为前所未见。
理论上来说，升水下降应该会被LME价格上涨所抵消，从而使实物报价保持稳定。
理论最终有可能被证明是正确的，但现实总是比理论预期发展的更快、也更难预料。
如今真正的威胁在于，升水会自动且加速逆转，冲破铝金属库存的融资大坝。
大家都知道“那儿”的规模比LME每日报告的数量高出多少是项未知数。数百万吨肯定是有的。但具体是多少呢？你的猜测跟大家差不了多少。
但你可以开始了解美铝为何重新审视冶炼铝的成本结构。
倘若升水和LME价格持续同步下跌，其它许多生产商也将会亦步亦趋。(完) (编译/审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧/许娜/王兴亚/龚芳)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)