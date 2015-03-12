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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 17:19 BJT

《HOME专栏》来自铝市的不祥警讯

**未知领域**

我们可说是处在未知领域。升水上扬，及由此导致美铝等生产商的实物报价与LME基准价格脱节的状况为前所未见。

理论上来说，升水下降应该会被LME价格上涨所抵消，从而使实物报价保持稳定。

理论最终有可能被证明是正确的，但现实总是比理论预期发展的更快、也更难预料。

如今真正的威胁在于，升水会自动且加速逆转，冲破铝金属库存的融资大坝。

大家都知道“那儿”的规模比LME每日报告的数量高出多少是项未知数。数百万吨肯定是有的。但具体是多少呢？你的猜测跟大家差不了多少。

但你可以开始了解美铝为何重新审视冶炼铝的成本结构。

倘若升水和LME价格持续同步下跌，其它许多生产商也将会亦步亦趋。(完) (编译/审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧/许娜/王兴亚/龚芳)
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